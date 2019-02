¿Se come la corteza del queso?

La eterna pregunta que se nos plantea a menudo, cuando comemos queso, es la de que si se come o no se come la corteza, si la tiene, o la parte exterior, si carece de ella. Es una pregunta que también formulan con frecuencia los consumidores que van a comprar a las tiendas especializadas o que asisten a catas de queso, como confirma Idoia Aguirre, de la tienda 111 Quesos, en la calle Cortes de Aragón, 59, de Zaragoza.