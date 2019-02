Último acto literario en Los Portadores de Sueños de Zaragoza

La presentación del libro ‘Stefan Zweig. La tinta violeta’ (Nórdica) del escritor Jesús Marchamalo (Madrid, 1961) y del ilustrador oscense Antonio Santos, se anuncia bastante pintoresca: supone el fin, ahora sí, de una aventura cultural de 14 años. «Será el último acto que organizará la librería Los Portadores de Sueños –dicen Eva Cosculluela y Felix González–. Hemos cerrado la librería y no parecía muy probable que volvierais a saber de nosotros para hablaros de un acto literario. Pero si algo hemos ganado en estos años no ha sido dinero, sino unos buenísimos amigos: autores y editores que nos quieren mucho, como Jesús Marchamalo, Antonio Santos (Huesca, 1955) y el editor Diego Moreno, que han decidido que tras presentar en Los Portadores todos los libros de su colección, el último no podía ser menos». Será a las 20.00 de la tarde del jueves, 14, en compañía del bibliófilo José Luis Melero.