Lita Cabellut: "Me preocupan el populismo y la ignorancia, sobre todo cuando se unen"

Lita Cabellut (Sariñena, 1961), la artista aragonesa más internacional, expone, por fin, su obra en Zaragoza. Lo hace en el Museo Goya de la Fundación Ibercaja, y con el título de 'La victoria del silencio' reúne 40 piezas articuladas en 6 obras individuales, 5 dípticos, 4 trípticos y un políptico. Son, en su inmensa mayoría, obras creadas específicamente para esta muestra, una ilusión que Cabellut arrastra desde antiguo. "Museos en el mundo hay muchos, pero esta exposición es diferente a otras -señalaba este miércoles la creadora-. Va a marcar un antes y un después en mi trayectoria porque Goya es muy importante para mí, me ha dejado una enorme herencia intelectual. Me ha enseñado que un artista comprometido tiene que justificar siempre en su obra lo que ha visto".

Y así es. Cabellut no entiende el arte sin compromiso, y en las obras que presenta ahora en Zaragoza afloran algunos de los grandes problemas de nuestro tiempo: la soledad que envuelve a muchos individuos, la violencia machista... "Me preocupa todo lo que veo alrededor de mí, me preocupan sobre todo el populismo y la ignorancia que, juntos, son muy peligrosos, son como el viento y la llama, que pueden convertirse en un fuego que lo devora todo".

La muestra llega acompañada de un catálogo, en el que el periodista de HERALDO y escritor Antón Castro disecciona las claves de la obra de Cabellut. "En Goya, la artista ha encontrado un comportamiento de compromiso con el hombre -ha señalado Castro-. Ella, como Goya, ha conseguido ser innovadora en un montón de aspectos, sin dejar de ser una pintora clásico".