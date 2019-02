Jennifer López anuncia su primera gira en seis años

La cantante estadounidense de origen latino Jennifer López anunció este miércoles una gira que pasará en junio y julio por Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

La oficina de la artista destacó en un comunicado de prensa que 'It's My Party: The Live Celebration' es la primera gira de López en seis años.

Esta tanda de 24 conciertos tendrá un carácter festivo muy especial para la cantante, ya que el 24 de julio, fecha en la que estará en plena carretera durante la gira, cumplirá cincuenta años.