Lita Cabellut, en el aplaudido montaje de una ópera de Krenek en Múnich

Lita Cabellut (Sariñena, Huesca, 1961) vendrá eufórica a Zaragoza. El lunes por la mañana tomaba el avión en Múnich hacia Madrid y el martes por la noche, en vísperas de la inauguración de su exposición ‘La victoria del silencio’, que abrirá al público al día siguiente en el Museo Goya de Ibercaja, llegará a orillas del Ebro. En la representación de ‘Karl V’, la ópera dodecafónica de Ernst Krenek (Viena, 1900–Palm Springs, California, 1991), escrita entre 1931 y 1933 y estrenada en 1938, fue elogiada por doquier. La obra, cuyo director escénico es Carlus Padrissa, de La Fura del Baus, fue aplaudida entre 13 y 15 minutos en la Ópera Estatal de Múnich. Carlus Padrissa, en la segunda colaboración con la artista oscense afincada en La Haya, dijo que Lita Cabellut "es magnífica. Hace magia con la luz", y matizó que había aprendido mucho de ella.

Lita explica a HERALDO: "A mí me encanta trabajar en otras artes. Ya sea en el teatro o en la ópera. No me cierro a nada. Sí es cierto que es la segunda vez que colaboro con Padrissa. Aquí ha sido algo distinto, he tenido mayor presencia: con los cuadros, con la atmósfera, con el vestuario, con la escenografía, con la iluminación misma. Me he volcado en esta obra y me he sentido muy viva ahí, muy creativa e implicada".

Lita Cabellut dice que en esta función, que representa una parte de los conflictos religiosos y políticos del siglo XVI y diversas batallas por el poder, se potenció su mundo en "una apuesta onírica, muy bonita, que me ha hecho plenamente feliz".