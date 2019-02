Esto es "lo que Wikipedia NO es"

Wikipedia no es una bola de cristal , un campo de batalla ni un diccionario al uso. Ni su comunidad una democracia, una burocracia ni un experimento de anarquía. Y es importante que esto se tenga en cuenta para su correcto uso, por eso, esta información, también tiene una entrada en Wikipedia .

La famosa web, que dedicó el pasado mes de enero a la Antártida, nació el 15 de enero de 2001 gracias a Jimmy Wales y Larry Sanger, y se define como 'enciclopedia', es decir, "un texto que busca compendiar el conocimiento", pero a través de un método peculiar: "los artículos se editan en comunidad, le material evoluciona constantemente, la diversidad de temas es inmensa y no posee un plan de trabajo prefijado". El resultado son más de 48.000 artículos en 300 idiomas, "redactados en conjunto por voluntarios de todo el mundo", en total, más de 2.000 millones de ediciones.

Este método de trabajo de conocimiento compartido permite a quien lo desee crear y editar artículos que, posteriormente, deben pasar un filtro editorial. Un método que abre las puertas del conocimiento a quien quiera acceder a él así a quien lo quiera compartir. No obstante, en ocasiones, debido al volumen de artículos que ya acumula la web y a la perspicacia de ciertos editores, algunos detalles pasan desapercibidos y generan imprecisiones y cierto revuelo, como cuando un vecino de Borja pidió a través de la entrada dedicada al municipio en la enciclopedia que la gente fuese "a comprar vino".

¿Utilizas Wikipedia como fuente en trabajos de clase? Esto es lo que debes saber

"Wikipedia se hace para eso, para ser usada y consultada, pero como cualquier otra fuente, los estudiantes deben usarla bien", explica Santiago Navarro, presidente de Wikimedia España. "Es una buena opción para empezar el trabajo de investigación, y en muchos casos, sus artículos pueden servir como apuntes. Pero no siempre. En otras ocasiones encontrarán artículos que aún no están terminados o que aún tienen errores. Por eso, deben fijarse en si el artículo cuenta con referencias, y recomendamos que siempre consulten otras fuentes adicionales para comparar la información e incluso profundizar. Y por supuesto, si es para un trabajo, si la usan deben citarla y no simplemente hacer un copia pega del artículo".

Así, si el editor sigue las normas y no convierte su documento, por ejemplo, en "una colección de especulaciones sin verificar" (bola de cristal) y, a su vez, el lector comprueba las fuentes de las que dispone al hacer uso de los artículos y cita correctamente el origen de su documentación, el resultado demuestra que es posible disponer de una herramienta gratuita, veraz y libre que apuesta por el conocimiento compartido. En otras palabras, como diría Wikipedia: "una enciclopedia libre, políglota y editada de manera colaborativa".