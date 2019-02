El perro o el mejor amigo de los escritores

Del perro se ha dicho de todo. Es el mejor amigo del hombre. O, como dice Jorge de Cascante en el prólogo a su ‘El gran libro de los perros’ (Blackie Books. Barcelona, 2018. 442 páginas), "los perros nos hacen mejores; vivir con un perro (o con varios) alarga tu vida, aviva tu ánimo, reduce tu presión arterial y, con suerte, hace que te tomes las cosas un poco menos en serio". Clarice Lispector, que soñó un perro burlón, escribió quizá con algo de exageración: "Un instante en la vida de cualquier perro vale más que la historia entera de la literatura".

Casi podría decirse que no hay autor que reconozcamos que no haya escrito de perros: Cervantes, Balzac, Alberti, Chéjov, Mark Twain, Tólstoi, Katherine Mansfield, Virginia Woolf, Edith Wharton, Horacio Quiroga, etc., y así hasta varios centenares. Muchos figuran en estas páginas.

Este es un libro absolutamente recomendable, imprescindible en el género, que está dividido en seis partes: Perros, buenos, Perros atentos, Perros malos, Perros que piensan, Perros que no he vuelto a ver y Perros que te cambian. En cada epígrafe hay un cuento, un poema o fragmentos de novela; De Cascante añade, junto a la breve bioblibliografía de los autores, algunos detalles de su vinculación con los perros. Por ejemplo, incluye a Mapi Vidal (Zaragoza, 1979), que es estilista y de la que se dice: "Le gusta hacer fotos a todos los perritos que se cruza y le preocupa mucho la opinión que tengan ellos sobre ella. No ha conocido a uno solo que le cayese mal en toda su vida". O, en la sucinta biografía de Ana María Matute, informa que tenía una perra que "se llamaba Amelia, por la piloto Amelia Earhart".