Consejos, sentencias y pensamientos de Risto Mejide

Risto Mejide Roldán, Ricardo Mejide Roldán, nacido en Barcelona en 1970, es publicista, director creativo, presentador de televisión y escritor. Y por ser, al menos en apariencia, también parece alguien seguro de sí mismo, aunque a la vez, según propia confesión, ofrece fisuras o vulnerabilidad, tan humanas: “Aquí estoy yo solo con mi ignorancia de costumbre y mi incapacicad para casi todo. Con una mano en el corazón y la otra en los huevos, no vaya a ser que no acabe escribiendo lo que me salga de ambas partes”. Risto Mejide publica en Espasa un ‘Diccionario de las cosas que no supe explicarte’, donde dice que “cada término es una nueva derrota. Cada línea es partido de vuelta. Y cada punto final, una prórroga que ya no será”.

Risto se dirige a muchos lectores y abre su corazón y el ramillete de sus incertidumbres. Dice: “Aquí tienes 44 años de intentos emocionales y sentimentales, resumidos en frases, definiciones y sentencias más o menos acertadas, eso ya lo decidiarás tú (…) Este libro es el que deberíamos escribir todos en algún momento. Ahí va el mío”.

Les pide a los libreros que no coloquen su tomito entre los manuales de autoayuda, declara que no le importa mucho cómo evalúen el libro, y revela: “Si escribiera con miedo, dejaría de ser honesto, dejaría de contar”. Recuerda a Guille Viglione, “uno de los mejores redactores de nuestro país”, y realiza un paseo por los diccionarios que le han inspirado o le han ayudado a confeccionar el suyo: ‘Diccionario del que duda’ de John Ralston, las ‘Greguerías’ de Gómez de la Serna, ‘El libro de los abrazos’ de Eduardo Galeano, “el libro que más veces he regalado en mi vida”, así como otros títulos de Jardiel Poncela y José Luis Coll. Risto Mejide declara: “Todos son mejores, más completos, graciosos e ingeniosos que este, no lo dudes. Y que conste que aquí no hay ni intento de comparación ni falsa modestia, sino toda una invitación a comprobar que es verdad”.