La galería Artelibre reunirá en Zaragoza y Barcelona a 166 artistas figurativos

González se confiesa “un amante del arte y del dibujo, desde muy pequeño. Recuerdo que con 11 años, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja entonces, actual Ibercaja, convocó en el año 1972 un concurso de dibujo y pintura al natural. Le pedí a mi padre que me hiciera una tabla con el tamaño de una hoja de din A3. Con esa tabla, un lápiz y una goma, fui a la plaza del Pilar. Podíamos elegir cualquier sitio de la ciudad y elegí el Monumento a los Caídos, lo que ahora es la Fuente de la Hispanidad, la cruz que está en la puerta del cementerio de Torrero”.

Le dieron un premio de dibujo, y aquel fue el principio de lo que él llama “una vida apasionada por el arte. Todo esto se fue incrementando con una enseñanza autodidacta, pero muy intensiva, y sobre todo muy íntima. No era nada extraño que con 13 o 14 años visitara prácticamente todas las semanas las exposiciones que había en Zaragoza. Luego estudié delineación y ya llevo 40 años trabajando e investigando en el mundo del arte”. Dice que ha viajado mucho y aprende día a día, que conoce muchos de los grandes museos y colecciones de arte del mundo.

La obra de José Enrique González, coordinador de esta gran exposición de Artelibre./Archivo Artelibre.

Sin embargo, su apuesta es específica por el arte figurativo. “Me apasionaba el dibujo y el arte clásico, mantenía y mantengo que para todo en la vida hay que empezar por el principio. Las casas se empiezan por los cimientos. Para componer música tienes que empezar aprendiendo solfeo. Para crear arte tienes que tener una base fundamental que es el dibujo. A partir de ahí puedes evolucionar”. Agrega que le gusta el realismo moderno americano de los años 70, el realismo español de Eduardo Naranjo, Soledad Fernández, Antonio López, etc., donde mantenía un pequeño vínculo personal. “Siempre he defendido el oficio de pintor y nunca entendí por qué el poder económico, a mediados de siglo XX, se pone de parte del arte abstracto con un ataque brutal al arte realista”.

Dice que hace un cuarto de siglo trabajaba en una empresa que enviaba datos telemáticos, “pequeños ficheros de texto”, a sus clientes. Ese hecho fue el antecedente de la creación de la galería virtual Artelibre, nombre que surge de la unión de las palabras Arte y Libertad. En 1999 nació oficialmente Artelibre, con 5 pintores aragoneses y una decena más de pintores nacionales e internacionales.

“Recibíamos muchas solicitudes para ver si disponíamos catálogos de los artistas, tengamos en cuenta que hace 20 años no existía ni Google, Facebook, Instagram, Pinterest, etc., no existían nada. Quise hacer un libro ‘Arte y Libertad’, que fuera una recopilación de las últimas obras de más de 100 artistas cada año. Inicialmente la ley solo te permitía editar libros con una editorial, y así lo hicimos; cuando la ley cambió y los autores pudimos ser editores, empecé a editarlos personalmente”.

El retrato que presenta Antonio Tordesillas en la muestra./Archivo Artelibre.

Con el paso de los años, apareció en su trayectoria el arquitecto, coleccionista y director del MEAM José Manuel Infiesta. “Aparte de ser una gran persona, conocía Artelibre al dedillo; según sus palabras nos visitaba muy asiduamente. Hace unos siete años recibí una llamada suya. Me dijo: ‘José Enrique, dos personas que aman el realismo y tienen un 90% en común se tienen que conocer’. Al fin de semana siguiente fui a reunirme con él y a conocer el fantástico museo que es el MEAM, en Barcelona. La empatía fue inmediata y fantástica, y desde ese día nació una gran amistad. Me ofreció el museo, me ofreció colaboración, cosa que siempre ha cumplido y no solo cumplido sino que me ha hecho sentir como si el Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) fuera mío”.

Josaé Manuel Infiesta fue más allá: le sugirió que si tenía alguna idea o algún proyecto en la cabeza, alrededor del arte figurativo, se lo dijera. “Por supuesto le comenté una idea que llevaba varios años en mi cabeza: montar un concurso de retrato a nivel internacional. Lo tenía ya todo, teníamos la idea, artistas dispuestos a participar, pero nos faltaba un gran apoyo y este era el MEAM, su respuesta fue: ‘Creo que estamos perdiendo el tiempo’. Así nació ModPortrait. Después de solo seis ediciones creo que uno de los tres concurso de retrato más importantes del mundo”, dice.

José Enrique González recapitula cuáles son las actividades que realiza Artelibre. “Desde hace trece ediciones, realiza la mejor exposición de arte figurativo, realista e hiperralista que se hace en España, con el único apoyo y reconocimiento de los artistas. Colabora con galerías físicas en la promoción de nuevos artistas. Organiza exposiciones puntuales. Organiza el ya citado concurso ModPortrait”, resume.

González se envalentona y anota: “En el mundo del realismo, España es un país reconocido internacionalmente como puntero y Aragón siempre ha tenido una buena base de pintores realistas, artistas como Dino Valls, Eduardo Laborda, Iris Lázaro, Paco Lafarga, que ganó nuestro premio, Alejandro Monge, Jesús Monge, Laura Cameo, Jesús Calvo, Nati Cañada, Isabel Guerra, Jaime Sanjuán, Ricardo Lamenca, etc. Algunos de ellos han participado en los jurados del concurso Modportrait: Eduardo Laborda e Iris Lázaro en las cuatro primeras ediciones y Dino Valls en estas dos últimas”.

La pieza, tan sugerente y bucólica, de cuidado clasicismo, de Iman Maleki. /Archivo Artelibre.

La exposición ‘20 años, en 20x20’ quiere ser la celebración de las dos décadas de Artelibre, y además un homenaje al arte figurativo y realista. “Por eso quería preparar algo especial, donde cupieran una cantidad importante de artistas, no una exposición de 30 o 40 obras. Al ser el 20 aniversario, pensamos en que los catálogos de arte ahora se realizan en 20x20 y pensamos en hacer coincidir la obra con la obra original en el catálogo a 1:1. Queríamos a ser posible que fueran 120 artistas, el problema es que el tema nos ha desbordado y nos hemos ido a 166. Todos ellos han realizado una obra inédita de esas proporciones”, señala.

La exposición se realizará en el Edificio Bantierra del Coso en Zaragoza, se inaugurará el 7 de marzo y en el Museo MEAM en los meses de julio y agosto. Entre los artistas figuran Richard Esten, Don Eddy, Zhaoming Wu, Allan Gorman, Soledad Fernández, Francesco Capello, Iman Maleki, Miriam Escofet (última ganadora del British Portrait), Katsu Nakajima (ganador del premio Bouguereau del ARC Americano), Saorín (premio Reina Sofía, que expuso hace poco en Bantierra), Carlos Muro, Javier Arizabalo, Paco Lafarga, etc.

El retrato, de aroma barroco, 'Francesco' de Gianluca Corona. /Archivo Artelibre.

“Se trata de la mayor concentración de arte realista en pequeño formato. Para esta exposición se van a realizar dos catálogos: uno, extendido, de 366 páginas, y otro con la totalidad de las obras que tendrá unas 170 páginas”, concluye José Enrique González, que también participará en la colectiva con un retrato.