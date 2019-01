El cineasta Peter Jackson prepara una nueva película sobre el 'Let it be' de The Beatles basada en casi 55 horas de metraje inédito de la banda de Liverpool en el estudio, filmados entre el 2 y el 31 de enero de 1969.

Estas sesiones de estudio acabaron formando parte del álbum 'Let It Be', que se publicó finalmente 18 meses después, en mayo de 1970, varios meses después de la banda se separara.

Según ha explicado Apple Corps., la filmación se planteó originalmente para un especial de televisión, pero terminó por convertirse "en algo totalmente diferente". "Las 55 horas de material inédito y las 140 horas de audio aseguran que esta película será como mirar por el agujero de la cerradura", ha explicado Jackson.