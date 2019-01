50 años de un concierto histórico: The Beatles en una azotea de Londres

Después de ofrecer su ‘último’ concierto oficial el 29 de agosto de 1966 en San Francisco (Estados Unidos) y en la plenitud de sus carreras tras acabar de lanzar su exitoso álbum ‘Revolver’, los miembros de The Beatles decidieron dejar de hacer giras. Las hipótesis que los críticos han considerado para explicar este hecho apuntan desde unas tensas relaciones entre ellos a la presión que les generaban las actuaciones pasando porque simplemente querían llevar una vida más tranquila y dedicarse al perfeccionamiento de sus piezas musicales.

No obstante, tras más de 1.400 ‘bolos’ a lo largo y ancho del globo terráqueo (incluyendo lugares como España), con el consiguiente furor y cansancio que estos procesos acarreaban, puede sencillamente que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr estuviesen exhaustos. Un posible agotamiento que, no obstante, no les impediría sacar al mercado otros cinco álbumes de estudio hasta su separación definitiva en 1970, los cuales incluyeron algunos de sus principales éxitos como ‘Come Together’, ‘Hey Jude’, ‘Here comes the sun’ o ‘Let it be’.

No obstante, y conforme pasaban los años, los músicos eran cada vez más conscientes de que la separación estaba próxima. Quizá ante la previsión de esta inminente ruptura (tras la que McCartney atravesó una depresión), la formación decidió dar un concierto final ante sus fans. Para ello, barajaron diversas opciones, entre las que se incluyeron las pirámides egipcias de Giza, el desierto del Sáhara o un anfiteatro romano, todo ello con el objetivo de elegir una ubicación especial para la que se iba a convertir en la última aparición de la banda británica.