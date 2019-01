Las cuatro caras artísticas de Marta Heras

La cantante zaragozana Marta Heras, el sábado, en la apertura del espectáculo 'Music Has No Limits'. Raquel Labodía

En los últimos días usted quizá haya visto actuar a Marta Heras... pero quizá no lo sepa. El número de sus facetas artísticas es difícil de igualar. Por ejemplo, en lo que va de mes se le ha podido ver en la cabalgata de Reyes de Zaragoza, haciendo animación infantil con la compañía Almozandia. O, como soprano, participando en el recital en recuerdo de Pilar Lorengar celebrado en la iglesia de San Pablo. O, cambiando totalmente de registro, cantando música disco, soul y funky de los años 60 y 70 con la Mamma Cool Funk Orkestra en La Campana de los Perdidos. Y el sábado pasado, sin ir más lejos, abrió en solitario en la sala Mozart el espectáculo ‘Music Has No Limits’, uno de los musicales más espectaculares y aplaudidos de los últimos años. Marta Heras (Zaragoza, 1989) es también violinista (ha formado parte de la Joven Orquesta de Bandas Sonoras y ganado concursos como el Peris Lacasa de Alcañiz). También es diplomada en Magisterio de Educación Musical, licenciada en Historia y Ciencias de la Música... Aunque, quizá, el acomodo definitivo lo encuentre cantando.

"Llevo cantando de forma académica solo seis años –señala–. Aunque es algo que siempre me había gustado, no me lo había planteado hasta que una profesora de Magisterio me lo recomendó, y decidí darme una oportunidad". Comenzó estudios de canto lírico en el Conservatorio Profesional de Zaragoza de la mano de María Sala y Eliberto Sánchez, los amplió en Oviedo y siguió luego en Madrid, en la Escuela Superior de Canto. Tras terminar, ahora estudia un máster de música española.

Premiada en concursos

El año pasado quedó tercera en el Concurso Intercentros Melómano, donde además recibió el premio a la mejor cantante; quedó primera en el Certamen de Lied Fidela Campiña; y ganó también, junto a la guitarrista Sara Guerrero, el IX Concurso de Cámara Ciudad de Ávila.