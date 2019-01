Gente corriente

Ami padre le encantaba ‘El Golpe’, una película de estafadores con Paul Newman y Robert Redford. Cuando la descubrí me quedé enganchada, no por la historia, sino porque sus protagonistas estaban tremendos. Imagíneselos en 1973; y un poco más tarde a Redford como Bob Woodward, uno de los periodistas del Watergate que echó de la Casa Blanca a Nixon. ¡Cómo no iba a querer ser periodista!