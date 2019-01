Celino Gracia: Mi obsesión esencial es lograr elevar la anécdota a categoría"

Fue lo que debía ser: un primer intento, una obligación conmigo mismo. Diez canciones que querré siempre y que fueron grabadas con más amor que idea real de cómo hacerlo.

¿Cómo se encara un segundo disco, dos años después?

Todo el proceso ha sido bastante fortuito. Un día conocimos a Patxi Urchegui y le regalamos ‘Canciones que serán canciones’. Un par de meses después estábamos en el estudio de Borja Montenegro grabando ‘Con un pájaro de menos’.

¿Qué línea quería seguir?

Quería que las canciones pudieran tener un sonido más profesional y más atrayente que el del primer disco, pero sin perder el tono de cercanía y de intimidad que nunca me gustaría perder. Es un equilibrio difícil, diría que a veces es como intentar susurrar con un megáfono.

Siguen vivas algunas obsesiones suyas. ¿Es un cantautor de las pequeñas cosas, de lo sencillo?

Sí, creo que soy un cantautor de las cosas sencillas. Ojalá a veces pudiera despegarme un poco de mí mismo y cantar con palabras más grandes, como hizo Silvio Rodríguez, por ejemplo. Aunque da la impresión de que hay momentos y lugares para esas grandes palabras que van con mayúsculas: Libertad, Revolución, Poesía… y otros que solo te dejan decir cosas como "lata de bombillas" o "montoncito de libros".

Grabó ‘El pobrecito hablador’, con ecos de Mariano José de Larra, en Madrid, con Borja Montenegro. ¿Qué le dio?

Lo primero que te da Borja Montenegro es miedo. Un poco de miedo. Tiene un talento musical tan grande y una ética de trabajo tal, que impresiona mucho tanto tocando (guitarra acústica, española, mandolina, guitalele…), como dirigiendo al resto de músicos. Luego, cuando le vas conociendo, te da seguridad y compromiso. Y da muchos abrazos.

¿Qué ha supuesto para un cantautor, con un tono sutil de baladista, enfrentarse a una banda e integrarse en los metales?

Todo el peso que supone transmitir a esos músicos –que son maravillosos y vienen a trabajar por tus temas– la idea que yo tenía de cada canción lo ha llevado Borja, y he disfrutado mucho viendo cómo lo hacía. En cuanto a los metales, ha sido Patxi Urchegui el encargado de hacer que las cosas sonaran como tienen que sonar. Aún me parece increíble que la trompeta que grabó en ‘Tu dueño’ esté en un disco mío.

Desde el punto de vista de las letras, ¿en qué ha avanzado?

Alguna de las canciones de ‘El pobrecito hablador’ ya estaban escritas cuando grabé mi primer disco. Así que no siento, en realidad, ningún avance. Quizás una apuesta aún más clara por lo sencillo, por lo concreto. Creo que soy un cantautor de las cosas sencillas.

Una de las mejores canciones es ‘El periódico del martes’. ¿Es su homenaje al periodismo?

Ocurre con esta canción algo parecido que con ‘Tu dueño’. Son canciones que me obligan a poner el pie en una baldosa que siento floja. En este caso, por suerte, creo que la baldosa ha aguantado. No es un homenaje al periodismo, sino una forma de enfrentar lo real con lo actual. Suele costarnos ver más allá de ese humo de cada día para ver la raíz, la chispa primigenia de las cosas.

¿Cuál es su obsesión esencial?

Ahora mismo es conseguir elevar la anécdota a categoría. Que lo que se cuenta nazca de lo personalísimo, pero encuentre eco en los demás. No sirve de nada el poeta que cuenta que hoy ha comido pan con patatas si ese pan y esas patatas no son las mismas que las que se puede encontrar cualquiera en el mercado. Me refiero a que intento decir las cosas de un modo personal, pero siempre pensando en la frase aquella de que "las palabras son del que las dice para que se entiendan".

¿Es ahora más cantautor que nunca o que en el primer disco?

Ahora tengo la suerte de poder hacer los conciertos con un pianista y un percusionista, pero sigo dejando una parte del mismo para quedarme solo con la guitarra y el público, porque me parece que la esencia, la verdad y el riesgo están ahí.