Las Armas conmemora el 50 aniversario del concierto de la azotea de los Beatles

En el edificio londinense, además de Maureen Starkey y Yoko Ono –que prestaron sus abrigos a sus maridos Ringo y John– estaba un teclista invitado, Billy Preston, el personal de Apple y el ‘roadie’ Mal Evans. George Martin, el mánager, se quedó en el sótano, temeroso de la intervención policial; al ‘road manager’ Neil Aspinall –el quinto Beatle– le estaban quitando las amígdalas esa mañana.

Hace ahora cinco años, los responsables del centro musical de Las Armas tuvieron la idea de rememorar aquella actuación. Más bien, de clonarla. Y desde 2015, varios grupos aragoneses se han subido a la azotea del edificio de la zaragozana plaza de Mariano de Cavia para, en torno a la fecha del 30 de enero, reproducir punto por punto el recital, incluyendo el abrupto corte de la última canción, ‘Get Back’.

Eeste año se celebra doble aniversario redondo. Son cinco años de concierto-homenaje en Las Armas. Y 50 del auténtico. Nowhere Beat, un año más, será la banda encargada de interpretar las canciones. La cita es a las 12.00, como siempre con entrada libre, y_con recomendación de puntualidad. El concierto, como el original, dura 42 minutos. Un tiempo en el que sonararán, en el mismo orden que aquel ‘Get Back’ (que se tocó tres veces), ‘I Want You (She’s So Heavy)’, ‘Don’t Let Me Down’, ‘I’ve Got a Feeling’, ‘One After 909’ o ‘Dig a Pony’. No hará bises. Eso sí, a las 13.00 hay otro concierto a cargo, también, de Nowhere Beat, en el que se repasarán más canciones de los Beatles. Desde las 11.00, estará calentando el ambiente DJ Enrickenbacker.