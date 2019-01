Videojuegos independientes que llegan a Nintendo Switch

El mundo del videojuego no deja de sorprendernos. El año pasado se cerró con grandes títulos que no dejaron indiferente a los amantes de este arte. 'Spider-Man' , 'Pro Evolution Soccer 2019' o 'Red Dead Redemption 2' , son algunos de los juegos que llegaron pisando fuerte.

Como era de esperar, 2019 no iba a ser menos, sino todo lo contrario. Se presenta cargado de nuevos lanzamientos para todos los gustos. Títulos de culto como el 'remake' de 'Resident Evil 2', lo nuevo de Hidetaka Miyazaki, 'Sekiro Shadows Die Twice', producciones independientes y proyectos que llevan más de una década de producción.

Las últimas novedades llegan de la mano de Nintendo. Si eres amante del mundo virtual toma nota de los videojuegos independientes que llegan a Switch Nintendo. Conocidos popularmente como 'nindies', la compañía ha anunciado nuevas incorporaciones a su catálogo.

'SteamWorld Quest', es un juego de rol de cartas dibujadas a mano, firmado por el estudio Image and Form Games y su lanzamiento está previsto para Nintendo Switch en 2019, aunque todavía no tiene fecha concreta.

Este tipo de anuncios, bautizados como 'Indie Highlights' (destacados independientes) y que la compañía japonesa realiza varias veces al año, también incluye el juego de puzzles 'When Ski Lifts Go Wrong', 'Unruly Heroes' y 'Goat Simulator: The GOATY', que ya están disponibles.

Este último es un simulador en el que los jugadores se ponen en la piel de una cabra que puede realizar múltiples funciones -conducir un coche, volar, etc- y que gana puntos destrozando cosas y causando tantos desperfectos como es posible.

La compañía también ha incluido en esta nueva remesa de incorporaciones a su catálogo: 'Inmost', un juego de plataformas hecho con estética 'pixel-art'; el videojuego de música metal 'Double Kick Heroes', el mundo abierto en dos dimensiones 'Forager' y el juego de rol 'CrossCode'.

Nintendo también ha fijado en este anuncio la fecha de lanzamiento del juego de estrategia 'WarGroove', de Chucklefish -creadores de 'Stardew Valley'- para el próximo 1 de febrero.