"Un mal jefe es perjudicial para la salud"

-¿Se puede aprender a ser realmente más eficiente en el trabajo?

-Sí, claro. Hay dos puntos clave. Uno, tomar conciencia de nosotros mismos, identificarnos con lo que somos y no con lo que hacemos. Y, dos, vivir las ocho horas de trabajo pensando en sacarles el máximo rendimiento para nosotros mismos. Si esto no lo enfoco adecuadamente, el resultado no va a ser bueno.

-Vale, se puede ser más eficiente, pero ¿también a partir de los 50 años?

-Durante mucho tiempo se ha pensado que no, pero sí. La neurociencia ha demostrado que producimos neuronas a lo largo de toda la vida, lo único que necesitamos es darles trabajo.

-¿Qué es eficiencia? ¿Ser más productivo para la empresa o hacer tu trabajo en menos tiempo y vivir mejor?

-Ser eficiente no es producir más para tu organización, sino optimizar los recursos a tu alcance para sacarle rendimiento personal al trabajo. ¿Y qué es rendimiento? Pues lo que uno busque: mejora personal, adquisición de nuevos conocimientos y habilidades... Hay que tener la sensación de que uno lleva las riendas en su trabajo. En todos los puestos hay circunstancias que se escapan a nuestro control, pero no debemos poner el foco en ellas. Si lo haces, si estás continuamente pensando que la empresa va mal, que el jefe es un cabezón, que todo es un caos..., acabas estando secuestrado para gestionarte mentalmente.

-Dice usted que en el trabajo hay que enfadarse con la persona adecuada...

-Hay que saber gestionar los enfados y tenerlos con la persona adecuada en el momento correcto. Si pones el foco en un enfado concreto en la mayoría de las ocasiones descubres que todo está amplificado, que en realidad responde a desencuentros anteriores. Y a veces un enfado no tiene más efecto que convertirse en un obstáculo para conseguir lo que uno personalmente quiere.

-Y sin embargo, todos conocemos a gente que en el trabajo está enfadada permanentemente con todo el mundo.

-Una de las principales carencias de nuestro sistema educativo es que no se preocupa de nuestra educación emocional. Se enseñan muchas cosas, pero no esa. El enfado es una emoción más y, si no sé qué hacer con ella, acaba dominándome. El problema es que cuando una emoción se enciende se produce una descarga de adrenalina en mi cerebro que me hace tener más energía. En ese sentido, el enfado es perverso, porque uno puede creer, a nivel inconsciente, que le viene bien para lograr la energía que le hace falta. Tenemos que aprender a entender nuestras propias emociones.

-Cuando ve la mesa de un puesto de trabajo llena de papeles, ¿qué piensa?

-Depende del trabajo en sí. Tenemos tendencia a los prejuicios, y a pensar que una persona con la mesa llena de papeles no es eficiente y otra con la mesa limpia sí, y no siempre ocurre eso.

-El mal jefe, ¿es perjudicial para la salud?

-Claro que sí, sin duda. Es sumamente importante que una organización esté perfectamente definida y que los jefes sean solventes. Si no ocurre eso, el empleado puede verse afectado, incluso en su salud. Por eso es tan importante que una empresa elija bien a sus directivos; pero, ojo, no toda la responsabilidad es del jefe. Yo puedo tener un jefe descerebrado y no dejar que me afecte. Hay recursos para gestionar estos problemas, sobre todo si uno está despierto a la hora de detectar al jefe que no es solvente; si sabe que solo le afectará eso en la medida en que uno lo permita.

-En su libro habla del ego y de cómo afecta a las relaciones laborales. Pero uno no puede dejarse el ego en casa.

-El ego es el diseño que he ido haciendo de mí mismo a lo largo de mi vida. Al final, uno está tan identificado con ese ego, con esa forma de ver la vida, que acaba convirtiendo toda la vida en eso. En cierta medida hay que 'desidentificarse' y aprender a contemplarse de forma distinta.

-¿Qué es eso de que debemos tener una actitud ecológica en el trabajo?

-Yo empleo el termino 'ecología relacional'. Si un comportamiento ecológico se basa en no hacer daño a la naturaleza, la ecología relacional consiste en eso, en no deteriorar nuestras relaciones. El problema es que los egos tienden a luchar entre ellos: una cabeza suele pensar que es mejor que todas las demás. Eso no es ecológico. En el trabajo, cada vez que uno toma una decisión, tiene que preguntarse a quién afecta. Mire, debajo de mi casa hay espacio para aparcar tres coches. Pero la mayoría de las veces solo hay dos y no cabe ninguno más. Alguien llegó y, en lugar de ajustarse al contenedor o al paso de cebra, dejó más distancia de la necesaria. Eso no es ecológico, porque los recursos son compartidos.

-¿Cuál es el principal fallo de un jefe?

-No mirar a las personas y ver en ellas solo el rol que desempeñan. Y eso es malísimo porque un rol lo soporta todo, y una persona no. Si no miran a las personas, nunca optimizarán su trabajo.

-¿Y el de los empleados?

-Separar drásticamente trabajo y vida personal. No es bueno tener la vida personal como aquello con lo que disfrutas y vives, y el trabajo como la obligación y el sufrimiento. Hay que romper ese dique: todo es vida y hay que disfrutarlo.

-Tener buen humor, ¿te hace más eficiente?

-Sin duda. El buen humor dinamiza y cambia estados de ánimo colectivos.

-¿Qué es un trabajador tóxico?

-Aquel cuyas conductas no están enfocadas a sumar, sino a restar. Me gusta hablar de 'sudores emocionales'. Todos los días nos duchamos para llegar limpios a nuestros puestos de trabajo, para no oler mal. Y, sin embargo, hay mucha gente que entra por la puerta al principio de la mañana malhumorado, rebelde o pasota. Uno no puede llegar al puesto de trabajo dejando tras de sí un halo de prepotencia o malhumor. Hay que ser consciente de que uno no está allí por la organización, sino por sí mismo.

-Dé un consejo para encontrar trabajo.

-Lo principal es estudiarse e identificar los valores que uno tiene como persona, lo que nos hace particulares y especiales, y subrayarlo a la hora de redactar el currículum, mantener una entrevista o hacer una presentación.

-¿Y un consejo para mantenerlo?

-Ajustar nuestras expectativas a lo que realmente nos ofrece el puesto de trabajo. Nos hace sufrir mucho la distancia entre el puesto de trabajo real y el ideal. Todos los días hay que decirse: "Sé que este puesto de trabajo no es ideal, pero es mío, el que yo he elegido, y lo que yo quiero conseguir en concreto es... lo que sea. No hay que engancharse a falsas expectativas. Aunque parezca mentira, somos capaces de transformar nuestros entornos. Somos muy grandes, tenemos muchos recursos y debemos aprender a manejarlos.