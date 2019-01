La despedida de Robert Redford y el regreso del heredero de Balboa, entre los estrenos

Robert Redford dice adiós a su carrera como actor con 'The old man and the gun', mientras que el heredero de Rocky Balboa, Adonis Creed, vuelve a subir al ring en 'Creed 2' en una cartelera que también ofrece lo último de Lars von Trier y del director de la oscarizada 'Moonlight', Barry Jenkins.

El eterno Rocky Balboa vuelve al ring