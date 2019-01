Freedonia, 'Music has no limits' y el recuerdo a Pepe Carroll adelantan San Valero a este fin de semana

Se acerca el final del primer mes del año, jornadas en las que todo el mundo se plantea emprender con propósitos y experiencias nuevas. En el terreno cultural, enero deja la celebración de los Premios Forqué en Zaragoza, la lista de nominados para los Oscar, el adiós de 'The Big Bang Theory' y la elección de la próxima canción que representará a España en Eurovisión. Para terminar el mes con buen pie, los zaragozanos celebran San Valero, su patrón, el próximo martes 29 de enero. Por este motivo se han programado actos culturales para todos los públicos. Aunque no hay puente, la celebración se adelanta a este fin de semana y Heraldo Ocio selecciona algunos de los planes que no te puedes perder estos días.

'Music has no limits'. Hacer un recorrido por la 'playlist' de tu vida es posible con este espectáculo que se puede disfrutar el sábado en el Auditorio de Zaragoza. No faltarán artistas como Michael Jackson o Lady Gaga junto a la música clásica de Bach, el rock de Nirvana, U2, Queen, Guns ‘N’ Roses o Linkin Park o la electrónica de Avicii y Laurent Garnier entre otros. En Heraldo Ocio puedes adquirir tus entradas para la Platea Par y la Platea Impar por 30 euros con gastos de gestión incluidos. Las entradas generales de estas zonas tienen un precio de 35 euros más gastos de gestión.