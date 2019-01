Mark Henn "Disney está cambiando y el entretenimiento, también"

La verdad es que no mucho. Realmente, los pasos básicos no han cambiado demasiado desde ‘Blancanieves’. La tecnología, sí, con la animación digital, pero el resto sigue siendo básicamente lo mismo. Y todavía es un proceso de entre 3 y 5 años, dependiendo de la película.

¿Qué significaba Disney para usted cuando entró en la empresa?

Cuando pienso en el nombre de Walt Disney, pienso que es lo mejor. La mejor calidad, especialmente en animación.

¿Por qué Mickey Mouse es un personaje tan especial?

Como dijo el propio Disney, "todo empezó con un ratón". Mickey era una enorme máquina de hacer dinero y eso les dio la financiación que necesitaban para empezar a hacer otras cosas como ‘Blancanieves’ y experimentar. Mickey es un optimista.

Trabajar en personajes como Ariel, Bella, Jasmine o Simba, ¿es un proceso colectivo o individual?

Un poco los dos. Es colectivo porque formas parte de un equipo. Pero también es personal porque, cuando me encargan hacer un personaje, para mí comienza un viaje en el que averiguo quién es y me aseguro de que el resultado es único y relevante. Es una mezcla interesante.

Son personajes muy diferentes entre sí. ¿Es difícil cambiar de estilo constantemente?

Es cuestión de trabajar duro. Es como ser un actor al que le encargan un nuevo papel. Pero, como artista, no estoy tan restringido como un actor, porque yo he hecho perros, gatos, ratones, sirenas, chicos, chicas... Lo divertido de ser animador es que puedes hacer todo lo que puedas dibujar.

¿En qué se inspiró para estos personajes?

Quien pone la voz al personaje suele ser una gran fuente de inspiración pero, por ejemplo, si estás haciendo un animal, hay que realizar una investigación. Tampoco es lo mismo un personaje fiel al natural, como Bambi, o uno antropomorfo, como Robin Hood. Para ‘Mulán’, fui parte de un equipo que viajó a China durante dos semanas para investigar. Yo solo quería absorber la información: escuchar a la gente. Eso es más genuino que los bocetos que yo pueda hacer en mi cuaderno. Ver cuánto amaban la leyenda de Mulán fue impresionante. Yo también me enamoré de Mulán y me aseguré de que el personaje fuera como ellos querían. En ‘El Rey León’ también hicimos mucha investigación, llegamos incluso a acariciar cachorros de león. Aprendimos mucho sobre ellos: cómo son, cuál es su comportamiento...

¿Por qué tienen una historia triste tantos personajes de Disney?

Creo que tenemos una simpatía inherente a los personajes que tienen un pasado duro, como perder a sus padres. Walt Disney se dio cuenta de eso y lo aplicó en muchas películas, pero también es parte de los cuentos clásicos. Se ha escrito mucho sobre este tema y me hace gracia que la gente piense tanto sobre nuestro trabajo. Yo no lo hago.

La mayoría de sus personajes femeninos son luchadores...

Creo que hay un gran cambio en estos personajes desde ‘La Sirenita’. Antes, ellas solo reaccionaban a la historia, pero, a partir de entonces, ellas son las protagonistas. Ariel desafía a su padre para estar con los humanos. Bella toma decisiones para salvar a su padre, igual que Mulán. Y ahora mucho más con Elsa o Ana.

¿Qué opina del modelo de belleza que ofrecen estas princesas?

Vivimos en un mundo loco. Por un lado, tienes personajes femeninos saludables y la gente se queja. Y por otro lado, los médicos nos recuerdan siempre que estamos gordos y que debemos estar más sanos. Nosotros solo tomamos decisiones artísticas y, de nuevo, creo que la gente piensa demasiado en lo que hacemos. Claro que intentamos ser una influencia positiva, pero es que no estamos diciendo que la gente no delgada sea menos atractiva. No podemos agradar a todos.

¿Y cómo cree que será Disney dentro de otros 40 años?

No lo sé. Por un lado, espero que no cambie mucho, en el sentido de que espero que siga intentando encontrar historias nuevas e interesantes, creando personajes atractivos y llegando a su audiencia. Sí que habrá más animación digital, eso no se va a ir. Siempre buscamos formas de seguir contando historias tan nuevas e interesantes como sea posible. Ahora, hemos pasado del 3D a la realidad virtual, este año hemos sacado nuestro primer corto, pero aún estamos analizando cómo lo aplicamos a los cines. También llega este año el servicio de ‘streaming’. Disney está cambiando, y el entretenimiento, también.