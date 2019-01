Crónica con brindis del cierre anunciado de Los Portadores de Sueños

Eva Cosculluela decía: "Sé que Zaragoza tiene librerías muy buenas, prestigiosas y reconocidas en todo el país, pero no deja de conmoverte que haya esa coincidencia en la palabra orfandad. Hay una cosa clara: una librería es más que un lugar donde se venden libros. Es un proyecto cultural, un lugar de encuentro, un espacio donde la gente se reúne, conversa, transmite emociones, donde se habla de libros, de autores, se piden consejos", decía. La lección es inequívoca.

Eva y Félix, en las escaleras, alzan su copa con Luis Alegre en primer plano. / Oliver Duch.

Todo ha tenido un impacto insólito. Es difícil recordar algo semejante. "No nos lo podemos creer. Ha sido emocionante, estamos sobrepasados. Desde que anunciamos el cierre, no ha dejado de pasar gente y gente. Sabemos que esto es excepcional, un espejismo, un gesto de cariño, que no han cambiado las cosas en estos días. Hemos vendido mucho, no hay más que ver las estanterías. Hemos recibido llamadas y cartas de apoyo de toda España, Madrid, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Palencia, incluso de mucha gente que no nos conocía de nada".

El editor Claudio López de Lamadrid remitió un mensaje cariñoso, "se ponía a nuestra disposición para lo que hiciera falta con una carta llena de consideración y de cariño", justo la tarde anterior a su muerte. Han mostrado su solidaridad y su desolación Jorge Herralde de Anagrama, "conmovido", y con él parte de su equipo con Silvia Sesé al frente, Elena Ramírez de Seix Barral y Planeta; Juan Cerezo de Tusquets; los editores del grupo Contexto, tan vinculados al establecimiento; Juan Casamayor de Páginas de Espuma; la lista de editores nacionales es mucho más amplia. El expresidente del Gremio de Editores, Daniel Fernández, firmó en ‘La Vanguardia’ un artículo conmovedor y lleno de solidaridad, "de esas que te emocionan porque es un hombre que conoce muy bien el sector, que es sensato y sabio". Eva declara que han estado desbordados: han sido reclamado de muchos medios de comunicación y su despedida ha sido motivo de reflexión en todo el país.

La conmovedora carta de la niña Noa. "Los Portadores de Sueños es nuestro hogar".

Hay muchas cosas para recordar. El mismo día que se anunció el adiós, dos clientes, Javier y Ana, les llevaron un bonito centro de flores con catorce rosas, "una por cada año que hemos estado abiertos"; una niña, Noa, les mandó una carta muy bonita, donde escribió algo que han suscrito lectores, escritores, editores y distribuidores:"Los Portadores de Sueños es nuestro hogar"; y les dejó una grulla verde de papel, "símbolo de la buena suerte".

Un abuelo les hizo otro regalo inolvidable: les dijo que "sus nietos jugaban a ser libreros con los libros que él había comprado en la librería". ¡Viva el futuro!