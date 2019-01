Todo Aragón, reunido en una maqueta

Todo empezó como empiezan los grandes proyectos, casi sin darse cuenta. Evelio Gracia Yus (Muniesa, Teruel, 1946), un ingeniero técnico industrial aficionado al modelismo, quiso emprender un proyecto ambicioso y construirse una gran maqueta de tren en la que entretener sus ocios. "Desde pequeño me ha gustado reproducir cosas a escala -asegura-. Soy muy meticuloso y algo 'manitas', y el modelismo es una terapia estupenda, sirve para mantenerte activo y para olvidarte de los problemas cotidianos . El modelismo ferroviario es una de mis pasiones, lo que ocurre es que, en la mayoría de las maquetas, si te fijas, sus creadores se centran en conseguir que el tren o los trenes funcionen bien, y se preocupan poco de los fondos. A menudo ponen una fotografía o un panorama. Soy muy aragonés , y pensé en por qué no reproducir cosas nuestras que, además, sirvieran para explicar nuestro patrimonio natural o arquitectónico".

Corría el año 2000, y desde entonces hasta hoy, aunque ha trabajado en otros proyectos de modelismo, ha dedicado un sinfín de horas a su maqueta. Tantas que, confiesa, "no las llevo de cuenta". El resultado es apabullante. Tan sólo en el último plano de la maqueta, de unos tres por dos metros, aparecen 50 paisajes y cumbres del Pirineo aragonés y la Depresión del Ebro: Aneto, Maladeta, Añisclo, Argualas, La Forqueta, Collarada, Mondarruego, Peña Otal, Aspe, Anayet, Las Blancas, la Sierra de Guara, Peña Oroel, la Virgen de la Peña... Y quince ríos: Ebro, Aragón, Gállego, Alcanadre, Cinca, Noguera Ribagorzana... Y otras quince poblaciones: Trasmoz, Tarazona, Sos, Jaca, Riglos, Huesca, Alquézar, Torla, Broto, Barbastro, Aínsa...

Y algo parecido ocurre con la cordillera ibérica aragonesa, de la que se reproducen 24 cimas, 9 ríos y 20 localidades, desde Alagón a Trasmoz.

Pero no solo eso, en distintos planos, acercándose al espectador, pueden verse espacios zaragozanos como el Monumento al Alfonso I el Batallador, el Puente del Tercer Milenio, o el palacio de la Aljafería, recreado con todo detalle y con el Patio de los Naranjos minuciosamente reproducido. Las escalas oscilan entre el 1/10.000 y el 1/100.

"En sus colegios, los chavales tienen hoy asignaturas como 'Conocimiento del medio', pero me da la sensación de que la asignatura no les deja demasiado poso. Cuando hablas con ellos compruebas que hay cosas muy cercanas de Aragón que ignoran por completo. Por eso quise que la maqueta sirviera también para explicar nuestra geografía".

Lija, cúter, cola blanca y materiales naturales que encuentra por ahí (muchos árboles son, en realidad, matas de tomillo) es todo lo que ha necesitado para la maqueta, que parece completa pero no lo está. "Lo principal ya está hecho, pero aún no he terminado -confiesa-. Tengo que poner luz en la estación de tren (es una reproducción a escala de la antigua de Delicias o de Caminreal) y me faltan árboles y vegetación en zonas como las de la fuente de la plaza de España o el monumento a Agustina de Aragón". La maqueta tiene movimiento y sonido: hay dos trenes que la surcan, uno antiguo y una reproducción del Ave. Y un autobús circular que 'une' la Aljafería y el Parque José Antonio Labordeta.

No es la única gran maqueta que ha realizado Evelio Gracia. Tiene también una, muy llamativa, que reproduce el famoso gol de Nayim. Con su hija Belén, ahora maestra y muy zaragocista, ha acudido a la Romareda todos los fines de semana durante años y años. El gol de Nayim les supuso una alegría desbordante, y tras un primer de ensayo de maqueta en la que lo 'llevó' a la Romareda, decidió hacerlo con toda propiedad y construyó una nueva maqueta, reconstruyendo con el máximo detalle el estadio del Parque de los Príncipes. Aquí, sí, llevó en cuenta el número de horas de trabajo invertidas: 2.500. Eso solo en la construcción propiamente dicha, antes tuvo que realizar dibujos y planos para levantar a escala el propio estadio. El nivel de detalle es tan elevado que incluso en los videomarcadores del campo puede verse la repetición del famoso gol.