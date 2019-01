El promotor Gay Mercader recuerda medio siglo de grandes conciertos

Para los aficionados a la música popular de los últimos 50 años, el nombre de Gay Mercader es sinónimo de ‘conseguidor’; se trata del promotor que ha traído a las estrellas más rutilantes del planeta a escenarios españoles. 49 bolos de Sting –este verano llegará al medio centenar–, 53 de Bob Dylan y un montón de noches con los Rolling Stones, Supertramp, AC/DC, Roxy Music, Patti Smith... las historias que acumula Mercader dan para una enciclopedia; decidió aliarse con Satélite K y resumir 47 años de conciertos en un volumen, ‘Gay Mercader-Tour Posters 1971-2017’. Son historias para no dormir, por ser hijas del trasnoche y hermanas de la emoción. Se puede comprar en gaymercader.com e incluye el doble cedé-deuvedé ‘Live in Paris: Breakfast in America’ de Supertramp y un vinilo de 180 Gramos de AC/DC, ‘Best Of Live At Towson State College 1979’, con Bon Scott en la voz.

"Llevo unos 3.400 conciertos como promotor –dice Mercader, desde su casa barcelonesa– y supongo que suena a delirio; a la hora de mirar atrás no quería hacer una biografía, me parecía un coñazo revivir así las cosas. Me sonaba mejor lo de los pósters; no sé por qué razón demencial los guardé todos, desde el primer día. Estos chavales que han armado el libro se ofrecieron a digitalizarlos y enseguida vi cómo hacían las cosas, que eran fans de la música, un poco locos, les fascinaba la evolución de las tipografías y todo eso. Vamos, que nos entendimos pronto".

Mercader sigue activo, aunque ahora marca los tiempos con la pausa que le apetece. "Este verano tendré a Iggy Pop en Mad Cool el primer día, luego a The Cure y en julio traigo otra vez a mi amigo Sting, porque van 49 con él. De Dylan llevo 53. Soy un tipo organizado con el trabajo, y también me cuido, porque en su día me dejé los nervios, eso ya no vuelvo a hacerlo; junto al calendario de trabajo tengo el de masajes y acupunturas, para reconstruir un poco lo que el tiempo y la mala vida destrozaron. No me arrepiento de nada, pero hay que saber parar con algunas cosas. A mí me gusta la música, el rock sin fronteras es mi vida, no tuve hijos y por tanto no tengo nietos que pasear. Hago mis listas en Spotify y ahí caben muchas cosas. ¿Conoces a Tinariwen? Se los recomendé a Keith y le encantaron. ¿Y a Robi Draco? Un gran artista".