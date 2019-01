"El Pilar es una de las grandes reliquias de la Cristiandad pero lo conocemos poco y mal"

Olga Hycka es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza y especialista en Anestesia y Reanimación. Entre 2005 y 2010 se licenció en Historia del Arte y desde entonces, y bajo la dirección de Jesús Criado y Carmen García Herrero, se ha zambullido en los archivos en busca de todo tipo de datos sobre el Pilar.

«Yo pensaba que todo estaba dicho y escrito sobre el templo, y la principal sorpresa ha sido descubrir que no, que quedaban muchos datos por sacar a la luz». Hycka ha partido de la colegiata que debió construirse en el siglo XII, tras la reconquista de la ciudad, y , a partir de ahí, ha desmenuzado la historia del edificio, sus donantes, las capillas, sus obras de arte... El primer templo de la Virgen era pequeño, de apenas 8 por 16 pasos, lo que es la cabecera de la Santa Capilla actual, y poco a poco fue creciendo, de la mano de los personajes históricos más importantes de Aragón.

La devoción del rey Fernando

«Fernando el Católico fue muy devoto de la Virgen del Pilar, ya que le atribuía el milagro de haber salvado la vida en un ataque que sufrió al salir de las Cortes en Barcelona. La cadena de oro que llevaba detuvo una cuchillada que hubiera sido mortal. Esa cadena estuvo mucho tiempo sobre el manto de la Virgen».

Pero hoy se ignora su paradero. El estudio del patrimonio histórico que ha tenido el templo zaragozano es, también, el retrato de sus pérdidas. Algunas de ellas han sobrevenido por motivos estéticos (elementos u obras que se consideraron viejos y ajados fueron sustituidos por otros) pero también, como todos los templos llenos de vida, a lo largo de los siglos ha sufrido todo tipo de inclemencias, desde incendios hasta expolios .

«Del templo antiguo nos quedan el altar mayor, la sillería del coro, el retablo del Rosario de la capilla de la Virgen del Rosario, probablemente la imagen de Santiago de la misma capilla... –señala la historiadora–. Me hubiera gustado que se conservaran más elementos porque, cuando analizas la historia del templo, descubres que en cada momento los mejores artistas de España han trabajado allí, desde Damián Forment a Blasco de Grañén. Y lo que se hacía en el Pilar servía de referencia para otros artistas a la hora de realizar sus trabajos».

El volumen de información que ha recogido en el libro es apabullante y va desde la pincelada fina (se revelan datos tan aparentemente mínimos como lo que cobraban los maestros que realizaron la verja de la capilla del Santísimo Sacramento, por ejemplo) hasta la gruesa (se explica con claridad y afán divulgador cómo ha evolucionado arquitectónicamente la Santa Capilla, el corazón del templo).

Y se distingue entre lo cierto, lo dudoso y lo no documentado. «El papel del historiador es ese –subraya–. Lógicamente, cuando uno estudia a fondo algo y maneja muchos datos, se imagina cosas, las deduce. Pero, si no hay certeza, no se pueden dar como reales. En el terreno de la historia solo vale lo que está documentado; lo demás, hay que dejarlo abierto».

De su trabajo, la principal conclusión que ha extraído Olga Hycka es más social que científica. «El Pilar, que siempre ha gozado de un gran apoyo popular, aun cuando la Seo tenía un papel más importante, es una de las grandes reliquias de la Cristiandad. Pero tengo la sensación de que la mayoría de los zaragozanos aún lo conocemos poco y mal».