La Estación suspende el programa 'Teatro de cerca' y deja sin función a 3.500 jóvenes

Entre la sorpresa y la estupefacción, los 23 centros escolares que iban a participar este año en la actividad, la mayoría de ellos con las entradas de los alumnos ya cobradas o en proceso de hacerlo, y, los de fuera de Zaragoza, con el transporte en autobús contratado, han recibido en los últimos días una carta en la que Cristina Yáñez, directora del Teatro de la Estación, les anuncia que "con todo nuestro dolor, nos vemos obligados a suspender, por primera vez en veintidós años, nuestro programa de acercamiento al teatro para jóvenes 'Teatro de cerca'. Lamentamos profundamente los inconvenientes que os hemos podido ocasionar, por los que os pedimos las más sinceras disculpas".

'Teatro de cerca' es una de las más exitosas campañas de fomento del teatro entre los jóvenes realizadas hasta ahora en España. Para que no resultara deficitaria, sus organizadores han tenido que desarrollarla en auditorios más amplios que los del Teatro de la Estación (140 butacas). Este año tenía previsto regresar al Teatro Principal.

"Para ello acordamos a finales de agosto con el gerente del teatro la cesión de unas fechas (sin contraprestación económica alguna del ayuntamiento) que permitieran realizar esta actividad sin tener que modificar el precio de la entrada, tratando de conseguir de ese modo una mayor facilidad para asistir de un mayor número de alumnos, número que limitamos a 350 por día con el objetivo de no perder su carácter pedagógico -relata Yáñez en la carta enviada a los centros-. Hace unas fechas, a finales de diciembre, nos comunicaron desde el Teatro Principal de Zaragoza que, por un error por su parte, no disponíamos de ninguna de las fechas que se nos habían ofrecido. Ante esta situación, hemos tratado por todos los medios a nuestro alcance de buscar otras fechas diferentes u otra ubicación con la capacidad suficiente para realizar las actividades acordadas, en las condiciones previstas, pero no nos ha resultado posible. El momento en que nos comunicaron el error, con las vacaciones de Navidad encima y con tan poco margen de tiempo, hacía imposible encontrar una ubicación adecuada diferente y los cambios de fechas que nos propusieron desde el Teatro Principal fueron insuficientes, ya que nos ofrecieron finalmente cuatro de las diez fechas pactadas en agosto, pero sin tiempo para preparar con unas mínimas condiciones nuestro trabajo previo necesario".

"Creemos que no se ha valorado nuestro trabajo, nos sentimos maltratados -apunta Vallejo-.Esta actividad es nuestro ojito derecho y estamos muy orgullosos de ella porque la han disfrutado miles y miles de jóvenes. Esto ha sido un golpe importante para nosotros, tanto económico (aunque el saldo para el teatro es nulo, los cinco actores y el coordinador cobraban por su trabajo), pero especialmente anímico". El programa tenía previsto desarrollarse en el coliseo zaragozano los días 22-24 de enero y 5-7 y 12-15 de febrero. Las obras que se iban a representar eran 'De donde nace la farsa', 'Diálogo de sombras' y 'Ser o no ser: una tal Shakespeare'.