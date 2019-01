Me llamo David. Tengo 17 años y esta es mi historia. La historia de cómo me he convertido en un asesino. Así arranca ‘La lección’, un serial de radioficción de tres capítulos (‘Otro día de mierda’, ‘Bien jodido’ y ‘La iniciación’) que aborda una problemática social muy arraigada en pleno siglo XXI, como lo es el acoso escolar, al tiempo que una prueba más de que la radio es un medio que, a pesar de carecer de imagen, permite viajar a través de las palabras, la voz y la imaginación gracias a la riqueza de recursos sonoros.

Este proyecto presentado en formato de radio teatro cuenta la historia de David (Juan Esteban), un joven introvertido que se convierte a menudo en el blanco de burlas y abuso de sus compañeros, en especial de Guille (Álvaro Gelabert), un clásico matón al que conoce en el nuevo instituto. La vida de David también se cruza con la de otros cinco personajes: su madre Teresa (Loretta García), quien no consigue entenderle; su terapeuta Julia (Stel García) en cuya terapia David no encuentra consuelo; Ari (Natalia Artajona), una joven cuyo contacto le ofrece Julia y con la que entablará una gran amistad; Chema (Luis Trébol), su profesor de literatura y un hombre que trata de potenciar las cualidades de David y poner orden en una clase caótica; y Jano, alguien a quien el joven conoce a través de internet. Sobrepasado por el ‘bullying’ que sufre y sin encontrar apoyo en sus progenitores, David termina sumergido en un ‘chat’ que promete ser la respuesta a todos sus problemas. O no.

Este proyecto, creado por la asociación cultural Resonar, es “un producto de entretenimiento, pero además quiere llamar la atención sobre cuestiones que atañen a los jóvenes de hoy en día: el peligro de las redes, el abuso de poder, las sectas…”, explican Chuse Fernández, creativo de sonido y Manuel Barceló, guionista. En cuanto al ‘bullying’, en concreto, ambos coinciden: “luchar contra el acoso escolar requiere la implicación de toda la sociedad, no solo de la comunidad educativa, es indispensable; así como concienciar a los chavales desde la infancia de que ningún abuso está justificado”.