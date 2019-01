Santiago Lorenzo: "Quién mejor representa el humor español puro y duro es el dibujante Ibáñez"

Dos novelas poliédricas, inclasificables, mestizas, han resultado ganadoras de los Premios Cálamo. El galardón al Libro del Año 2018 ha recaído en ‘Los asquerosos’, de Santiago Lorenzo (Portugalete, 1964). "Lo leímos en verano y desde entonces no hemos dejado de recomendarlo –aseguraba ayer Francisco Goyanes, propietario de la librería que organiza los premios–. Y el público (se concede por votación popular) lo ha tenido claro. Quienes lo han leído están encantados y sorprendidos".

Desde la pedanía segoviana en la que vive, el escritor hacía gala ayer de su particular humorismo. "La verdad, no sé por qué me lo han dado, son mejores mis libros anteriores. Pensaba que esta novela no iba a tener demasiada repercusión, y ya ves". Autor que se refugió en 2010 en la literatura, por devoción, pasión, vocación y un poco de hastío del mundo del cine, en el que logró cierta fama, no comulga mucho con la etiqueta de ‘autor de culto’ que muchos le quieren pegar a la espalda.

"Es que no sé muy bien qué significa eso. Cuando me lo dicen desconozco si quieren alabarme o denostarme, así que asiento y pasamos a hablar de otra cosa. El problema es que tu eres un ser anónimo hasta que publicas algo. Si aparece un aforismo tuyo en un fanzine, solo con eso, ya tienes que aceptar la etiqueta que te quieran imponer. A mí me cayó la de ser un autor de culto y me tengo que aguantar".

Escritura y humor