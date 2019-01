Pedro G. Cuartango: "Te vas a volver loco leyendo', me decía mi padre"

"Chaime Marcuello, el editor de Sibirana, me comentó que estarían interesados en publicar artículos míos y pensé en una antología sobre libros, música y cine. Casi todos aparecieron en ‘El Mundo’, entre 2005 y 2016", dice Pedro G. Cuartango (Miranda de Ebro, Burgos, 1955), que presentó ayer en la librería Cálamo de Zaragoza su libro ‘Visto y oído’.

Dice que es lector por la pasión de leer, casi una enfermedad...

Es una enfermedad, sí, una cosa compulsiva. Desde niño he tenido pasión por la lectura. Cuando era adolescente mi padre me veía leyendo a Antón Chéjov, a Dostoievski o a Tolstói, y me decía: "Te vas a volver loco, hijo. Es una afición malsana la que tienes".