The Cranberries publican el primer sencillo, un año después de perder a Dolores

El grupo irlandés The Cranberries publicó este martes 'All Over Now' ('Todo ha acabado ya'), el primer sencillo de su último disco de estudio, cuando se cumple un año de la muerte de su carismática cantante Dolores O'Riordan.

"Teníamos un gran álbum y sabíamos que esto era lo correcto y lo mejor para poder honrar a Dolores", explicaron este martes en un comunicado los otros tres componentes de la banda de Limerick, Fergal Lawler (batería), Mike Hogan (bajo) y Noel Hogan (guitarra).

Noel y Dolores escribieron los once temas de este último trabajo, que lleva por título 'In The End' ('Al final') y saldrá a la venta el próximo 26 de abril, y los grabaron en maquetas durante 2017.