Pepe Lirrojo y Pepín Banzo rescatan en un libro la memoria de los magos aragoneses del siglo XX

Los buscadores de abracadabras Pepe Lirrojo y Pepín Banzo publican el libro ‘Magos aragoneses en el siglo XX’, en el que rescatan la memoria de los 24 más importantes. La lista podría incluir más nombres, pero el trabajo recoge la biografía de aquellos que fueron reconocidos con un premio o aportaron algún tipo de invento o número especial. Y lo hicieron, además, desde esta tierra, donde la Asociación Mágica Aragonesa, nacida en Zaragoza en 1954 como una de las sociedades de ilusionismo más antiguas e importantes de España, acogió a muchos de los protagonistas que aparecen en esta obra.

¿Quién fue Numa? ¿Qué fue Pepe Carroll antes de ser presentador de éxito? ¿Por qué José Florences Gili tiene un festival en Tamarite de Litera (Huesca) con su nombre desde hace cerca de 20 años? Todas las respuestas a estas preguntas, y muchas más, se encuentran en las 200 páginas de este ejemplar, prologado por el periodista Javier Vázquez Ezcurdia. El libro es un compendio de la vida de los magos aragoneses en el siglo pasado, sus éxitos, invenciones, premios y alabanzas mundiales, sus mejores números... Todo lo que les llevó a la fama y les hizo merecedores de un lugar en la historia de la cultura y de la magia españolas y, más, de Aragón.

"Empezamos a recopilar datos, fotografías, anécdotas y hacer entrevistas en 2012 con la intención de recoger toda la información posible sobre la magia en Aragón para que no se perdiera porque, hasta la fecha, no había nada parecido. Tan solo existía un tratado pero a nivel nacional, obra de Miguel Ángel Gea", cuenta Pepe Lirrojo. De hecho, añade, de aquí surgió la idea de crear El Sótano Mágico, la sala zaragozana del Gancho nacida en 2014 con una programación específica dedicada al ilusionismo que dirige junto al polifacético artista Pepín Banzo. El libro, que no revela secretos ni trucos, está pensado para aficionados a esta disciplina, pero también para cualquier persona interesada por la historia de Aragón reciente.

Los años dorados