Miguel Albero: “El saber es padecer”

Miguel Albero (Madrid, 1967) es poeta, novelista, cuentista y ensayista. Además es Director de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). El miércoles 16, a las 19.30, presenta su nuevo libro, ‘Esto se acaba. Catografía de la efímero’ (Abada) en la librería Cálamo, en compañía del escritor y bibliófilo José Luis Melero Rivas. En el madrileño sello Abada ha publicado libros muy curiosos, con hondura, imaginación, ironía y erudición, como ‘Instrucciones para fracasar mejor’, ‘Lista de esperas’ y ‘Roba este libro’.

Miguel, ¿qué tipo de escritor es y querría ser?

Si uno no escribe de lo que quiere sino de lo que puede, uno es el escritor que puede y no el que quiere. En mi caso, hay algo que he conseguido mantener, y responde al hecho de tener una profesión que me gusta y me ocupa y me mantiene. Siempre he escrito lo que me ha dado la gana, antes aspiraba a que eso que escribía con esa libertad tuviera un mayor reconocimiento, ahora ya simplemente a que me publiquen.