Jesús Sánchez Adalid retrata a la mujer cristiana que brilló en la Córdoba omeya

Jesús Sánchez Adalid (Villanueva de la Serena, Badajoz, 1962) parece tener varias vidas: la del investigador parsimonioso en archivos, la del escritor de ficciones, la del profesor de ética y consejero de mil cosas, y la del sacerdote entusiasta. "Me encantan mi oficio y la gente. Escuchar, colaborar, estar con quienes te ayudan y, sin percibirlo tal vez, te ayudan mucho incluso a ser escritor. Sé lo que quieren de mí, aunque cada novela es una aventura impredecible, pero un escritor también es alguien que crea personajes, psicologías complejas, que cuenta pasiones humanas, entre ellas el sexo. No me corto. Un escritor es alguien que puede imaginarlo todo. Y todo eso está en mis libros. Mis feligreses son como un libro permanente de curiosidad y de enseñanza", dice.

