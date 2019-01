Ibáñez Serrador, Goya de Honor 2019: "Siempre me negué al título de maestro"

Entre quinielas de favoritos y algún ensayo de discurso para el día de los Goya, Narciso Ibáñez Serrador ha sido el gran protagonista de la fiesta de nominados celebrada este lunes en el Teatro Real y en la que ha recogido su Goya de Honor de manos del presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso.

Referente de toda una generación de cineastas por su contribución al cine de género, el director de títulos de culto como '¿Quien puede matar a un niño?' y 'La residencia' ha sido el último en desfilar por la alfombra roja, en silla de ruedas y en un delicado estado de salud, a sus 83 años de edad.

"Siempre me negué al título de maestro, me parecía excesivo", ha dicho en declaraciones a los periodistas, flanqueado por sus hijos, aunque ha admitido que "es muy emocionante que piensen que lo que has hecho sirvió de escalón a otros".