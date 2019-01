Muere a los 88 años el pintor José Luis Balagueró, maestro del color y del paisaje abstracto

"La pintura es maravillosa. Si no pintara, no me gustaría vivir", le decía José Luis Balagueró Cucurull (Romanos, Zaragoza, 1930) a Mariano García en enero de 2011 en HERALDO, con motivo de su exposición de pintura y escultura en el entonces Museo Camón Aznar. Balagueró, un artista del color y de la geometría y del paisaje abstracto, en la línea de Mompó y de Zóbel quizá, acaba de fallecer en Madrid a los 88 años. Era hijo de un maestro catalán que fue apresado y traído a Zaragoza, donde fue ejecutado en 1936 ante las tapias del cementerio de Torrero.