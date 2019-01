Un cartel lleno de color y un atuendo bereber anuncian las Bodas de Isabel

El cartel que anunciará las Bodas de Isabel de Segura de 2019 está firmado por la joven diseñadora zaragozana, aunque con raíces turolenses, Sara Jornet. Su obra, ‘Pintando en la Historia’, se inspira en la decoración del artesonado mudéjar de la catedral de Teruel para representar a los Amantes con un aire moderno, alegre y lleno de color que alude a la celebración del amor.

"Quise buscar un rollo más desenfadado, menos centrado en la tragedia y más en el amor", explicó la autora, que estudió Bellas Artes en el Campus turolense y se dedica al mundo de la ilustración, especialmente al cómic y la publicidad, donde trabaja en varios proyectos. Feliz tras haber obtenido el premio al presentarse por primera vez al concurso, Sara Jornet explicó que dedicó un mes aproximadamente a realizar bocetos y dar forma a su cartel.

La ganadora del concurso de indumentaria, la vallisoletana María del Carmen Casero, es ya una veterana en este certamen, pues desde 2014 ha conseguido cada año el premio al mejor vestuario histórico por Las Bodas de Isabel de Segura. En esta ocasión ha presentado el traje de una mujer bereber de cultura islámica compuesto por diez piezas y bordado a mano, lo que convierte el atuendo en "una verdadera joya textil", como afirmó la representante de la Fundación Bodas de Isabel, Encarna Catalán.

El vestuario premiado, fiel a la tradición bereber de épocas pasadas, tendrá protagonismo en la recreación, pues será lucido por uno de los personajes femeninos en diversos momentos, entre ellos, la fiesta por el casamiento entre Isabel de Segura y Don Pedro de Azagra y la conocida como ‘Escena del Burdel’. "Me he llevado una gran sorpresa al volver a ganar el concurso", manifestó Casero telefónicamente, pues no pudo acudir para presentar su creación "por lo mal que están las carreteras hacia Teruel". Según dijo, invirtió dos semanas en confeccionar la indumentaria y el premio le empuja ahora a continuar con su gran afición, la costura, que compagina con su trabajo en la hostelería.

El guión seleccionado, cuya autora, la escritora y escultora murciana Carmen Carrillo, obtendrá, al igual que el resto de los premiados, 500 euros, lleva por título ‘Presagio’. El libreto será utilizado en La Partida de Diego –el preámbulo de Las Bodas– y se centra en la pedida de mano de Diego de Marcilla al padre de Isabel, Pedro de Segura, quien exigirá al aspirante a yerno una dote tan elevada que este no tendrá más remedio que marcharse a la Cruzada para hacer fortuna.

Carmen Carrillo, apasionada del teatro histórico, se documentó sobre el Teruel de la Edad Media para escribir el argumento. "Me ha dado mucha alegría el galardón. Las Bodas es una fiesta fabulosa con un gran derroche en vestuario y en ideas", dijo.