Las estrellas del cine español se dan cita en Zaragoza para los premios Forqué

Los Premios José María Forqué celebran este sábado 12 de enero en Zaragoza su 24 edición, en una ceremonia que marca el inicio de la temporada de galardones de cine en España y que de nuevo es punto de encuentro de grandes estrellas del séptimo arte. La gala estará conducida por Elena Sánchez junto a Edu Soto y contará con las actuaciones musicales de Marta Sánchez junto a Carlos Baute, Blas Cantó, Ana Guerra y todos los participantes de ‘Operación Triunfo 2018’. El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, es uno de los nombres destacados que ha confirmado su asistencia, a la que asistirá, como el año anterior, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.