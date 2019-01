Morricone cuelga la batuta

¿Quién no ha silbado en alguna ocasión la melodía central de 'El bueno, el feo y el malo' o imaginado los saltos de Iguazú a los sones de la banda sonora de 'La misión'? ¿Quién no ha llorado con los besos censurados que veían la luz al final de 'Cinema Paradiso'? Ennio Morricone (Roma, 1928) no solo es el único compositor cuya celebridad ha trascendido de los sectores cinéfilos, sino que sus piezas más evocadoras forman parte de la cultura popular. Autor prolífico, con más de 500 partituras entre películas y programas de televisión -solo en 1968 firmó la música de 20 largometrajes-, Morricone ha anunciado a sus 90 años una gira de despedida que le llevará por toda Europa hasta el verano. Tras dos conciertos en la Arena de Verona, colgará la batuta el 22 de junio en las romanas Termas de Caracalla, al frente de una orquesta de 200 músicos. Será la despedida de un titán que revolucionó la música de cine.