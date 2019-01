Un estudio redescubre y pone en valor el papel de Luis de Villava en los Sitios de Zaragoza

"Luis Gonzaga de Villava y Aybar era un militar pero, por encima de todo, era un hijo de la Ilustración. Un hombre que creía que el Ejército es la columna vertebral del Estado siempre que actúe dentro de la ley". Así presenta Carlos Ruiz Lapresta la figura histórica de Luis Gonzaga de Villava, hombre clave en la defensa de Zaragoza durante el segundo sitio francés, pero que hasta ahora no había obtenido apenas atención por parte de los historiadores. Ruiz Lapresta, apoyándose en la hoja de servicios del militar, ha sacado a la luz un aluvión de datos que perfilan muy bien su figura. Acaba de publicar un libro que se titula con el nombre del personaje (Editorial Eas) y que se presentó hace unos días en Zaragoza.

Ruiz Lapresta es un veterano investigador, que ha publicado biografías de otros personajes destacados de los Sitios como la madre María Rafols o el ingeniero Antonio Sangenis.

"El jefe de la artillería durante el segundo cerco era muy poco conocido hasta ahora. Aunque me he centrado en su actuación durante la defensa de Zaragoza, he recorrido toda su trayectoria", señala Ruiz Lapresta.