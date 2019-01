Aún mejor que Marie Kondo: cinco trucos para ordenar tu vida y lograr lo que te propongas

Qué tienen en común Sartre y Marie Kondo? Que los dos nos recuerdan que por muchos objetos que acumulemos en nuestras vidas no seremos ni inmortales ni estaremos más protegidos de las catástrofes . Si el filósofo francés decía que "se nos da el amanecer y se nos quita el atardecer", para recordarnos nuestra caducidad, la autora de ‘La magia del orden’ (editorial Aguilar), que estrena nuevo programa en Netflix tras haber vendido más de 3 millones de libros en todo el mundo, asegura que "el orden depende de valores extremadamente personales sobre cómo desea uno vivir". La experta japonesa aplica en su libro y programa de televisión cómo librarnos del desorden, de la acumulación que nos impide avanzar en la vida y que a los protagonistas del ‘reality’ les supone un gran problema social. ¿De qué manera? Guardando solo lo que nos produce "alegría". Su filosofía es que "la felicidad no consiste en tener muchas cosas, sino de tener las cosas correctas".

1 Planificar. Para no meternos en camisas de once varas, hemos de decidir de dónde sacaremos tiempo. Siempre se tratará de algo que nos resulta agradable (porque lo que no nos gusta, por desgracia, suelen ser las tareas que hemos de realizar por obligación). El día no tiene 24 horas, hay que restar las que dormimos, las que trabajamos, las que compramos, hacemos la comida, limpiamos...

2 Desear. ¿Qué nos hará sentir bien este año nuevo? ¿Qué queremos hacer que nos traerá buenos frutos? Los planes han de ser sinceros, porque solo lo que nos haga especial ilusión logrará que mantengamos el esfuerzo.

3 Dieta. No es necesario hacer un cambio drástico, basta con evitar las calorías vacías y la comida innecesaria. El ejercicio ayudará a reducir los kilos de más sin pasar hambre y el resultado final, cuando termine 2019, será varios kilos de grasa eliminados.

4 Desapego. Compramos demasiado y acumulamos mucho. Conviene hacer limpieza, deshacerse de lo superfluo y conservar solo aquello que nos produzca buenas vibraciones. Los psicólogos alertan de un exceso de consumo debido a la insatisfacción personal.

5 Disfrutar. El consejo es disfrutar del momento sin estrés. Si elegimos una nueva actividad o curso, ese momento forma parte de nuestro tiempo libre y es importante apreciarlo y sentirnos cómodos. Después de todo, hemos sacrificado otras actividades para estar ahí.

Los expertos opinan: acumulamos demasiadas cosas

Según el psicólogo zaragozano Carlos Hué, "existe una relación entre el orden y la satisfacción personal. Acumulamos objetos y los amontonamos cuando no confiamos en nosotros mismos, cuando queremos suplir ese miedo a la muerte y a nuestra propia caducidad con un consumismo desaforado. Pero el desorden no es solo físico, es también psicológico: corremos continuamente, nos llenamos de actividades, vamos estresados y nos olvidamos de lo importante. Poner en orden nuestra vida es el primer caso para lograr los propósitos del nuevo año". ¿Y qué aconseja Hué? Al igual que Marie Kondo, cree que hay que deshacerse de lo que no nos produce alegría y bienestar. "Y tenemos que eliminar actividades y proyectos porque, sencillamente, no tenemos tiempo para llevarlos a cabo -continúa Hué-. Creemos que el día tiene 24 horas, pero no es así: ocho las dormimos, otras ocho trabajamos. Tenemos que comprar comida, prepararla, comer, limpiar la casa, cuidar los niños... Al final, tenemos solo un par de horas para nosotros, o menos. Y las actividades nuevas nos estresan. Por eso, tenemos que tener claro qué tenemos en nuestras vidas, qué quitamos y qué sustituimos".

Cuando los proyectos no se cumplen y se asienta la insatisfacción "la compensamos comprando más, acumulando aún más cosas, porque eso nos da una seguridad, o quizá nos creemos que nos darán ese estatus que tanto perseguimos. En ese afán de sustituir con objetos nuestras carencias hemos convertido en negocio el alquiler de trasteros. Antes vivíamos sin esos espacios y ahora todo se nos queda pequeño". De hecho, los espacios de almacenamiento para particulares han aumentado un 30% en ciudades como Madrid o Barcelona desde 2016.

Vida nueva... y sana. ¿Cómo mantener la ilusión por del deporte?

Poner en orden prioridades es fundamental cuando se trata de sacar adelante el propósito de hacer más ejercicio. Según Javier Lanau, coordinador de Fitness de Holmes Place, gimnasio zaragozano, "tenemos que decidir qué queremos conseguir en el gimnasio y saber de cuánto tiempo disponemos. Si tenemos eso claro, no será un esfuerzo tan considerable cumplir con el objetivo. Quizá queremos ponernos en forma, estar saludables, prevenir dolores de espalda, adelgazar, ganar músculo...", enumera.

Una vez definido esto, con el objetivo claro, hay que pensar cuánto tiempo tenemos. "No tiene por qué ser mucho. Hemos de analizar nuestro día a día, rutinas, trabajo, casa... Un buen momento es por la mañana, antes de trabajar. Así, si después el día se complica o nos cansamos mucho, ya tendremos los deberes hechos y podremos descansar sin sentirnos culpables".

Y en esa búsqueda de cosas que nos aporten "alegría", el tercer consejo del entrenador zaragozano es "buscar una actividad que nos atraiga y afrontarla con ilusión. Una de las cosas más difíciles es coger el hábito, que es fundamental. Al principio es preferible hacer deporte más días menos tiempo que pocos días mucho tiempo. De todas maneras, siempre va a ser mejor ir dos días que ninguno".

El psicólogo Carlos Hué reconoce que este 2019 será, para él, "un año que he bautizado como ‘agobios-free’. Sin prisas, sin tener que llegar a eso o aquello. Hasta me he propuesto hablar más lento y pausado, porque había comprobado que intentaba contar muchas cosas en poco tiempo, esa prisa que tanto nos agobia la encontramos incluso en la comunicación". Y para conseguir esos objetivos ‘agobios-free’, Hué se ha propuesto solo dos objetivos "y pequeños". El resto son detalles que no consisten en grandes gestas pero que, si se suman, sí darán un buen cambio en la vida. Sería el caso del cambio de hábitos (comida poco saludable, fumar, retrasar las visitas al médico, gastar demasiado en cosas superfluas), vida sana (comer mejor, dormir más, caminar más), mejorar las relaciones sociales (agradecer, felicitar, reconocer, no rivalizar), aprender algo... "Y focalizarse en lo positivo, observar la naturaleza, la belleza...".

Además, Hué propone darse pequeños homenajes. "Si conseguimos sacar adelante esas tareas, si vemos que estamos cambiando cosas en nuestra vida, nos podemos dar un pequeño capricho".

El espacio vital

No solo es importante deshacerse de aquello superfluo que llena nuestro espacio psicológico o físico. También es buena idea replantearnos cómo estamos usando ese mismo espacio vital. Es uno de los puntos de partida de Susana Blasco, psicóloga zaragozana experta en artes marciales. Blasco imparte clases de defensa personal para mujeres "y una de las lecciones que más cuesta impartir a las recién llegadas es que tienen derecho a ocupar espacio. La mayoría se coloca en un rincón". Así, aunque la sala sea grande y haya sitio para todas, "se arrinconan y tengo que decirles que se muevan, que ocupen su sitio, que es el suyo y les corresponde".

Susana Blasco propone para 2019 "salir del rincón. De nada sirve que nos apuntemos a un montón de actividades, que corramos de un lado a otro, que aprendamos esto o aquello si luego nos da miedo alzar la voz o defender nuestros derechos. Esas mismas mujeres que se quedan arrinconadas en la primera clase tampoco se atreven a gritar, por ejemplo. Y a veces hay que gritar y pelearse, sobre todo si se puede producir una agresión". La próxima semana empiezan en el espacio La Pantera Rossa (San Vicente de Paúl, 28, Zaragoza) sus clases de defensa personal para mujeres, donde las interesadas pueden aprender a recuperar ese espacio vital.