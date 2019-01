Dos jóvenes bailarines del Pirineo, dos 'Prodigios'

Sus profesoras ya sabían que eran excepcionales. Sergio Borras, el metódico, por su elegancia y la pulcritud de su técnica. Sarva Moreno, el enérgico, por la personalidad que demuestra sobre el escenario y la impronta que deja cuando se baja. Ellas lo sabían y ahora lo sabrá toda España: estos dos jóvenes de 13 y 15 años y miembros del Joven Ballet del Pirineo han superado una buena batería de fases de selección y se han convertido en dos de los nueve bailarines y bailarinas de entre 7 y 16 años que participarán en 'Prodigios', un nuevo programa de Televisión Española dedicado al mundo de la música y la danza clásica.

La grabación no ha comenzado por lo que la productora del programa, Shinei Iberia, no ha empezado a promocionar este concurso de talentos que ya triunfa en Francia desde hace años. Por eso, prefieren no conceder entrevistas por ahora. Sin embargo, la realidad es que la noticia ha ido corriendo por las redes sociales y los enhorabuenas no dejan de lloverles ni a ellos ni a esta escuela de ballet de Jaca a la que a diario asisten jóvenes de las comarcas de La Jacetania y del Alto Gállego. No es para menos. Solo nueve chicos y chicas de todo el país han superado las pruebas de selección en la modalidad de danza clásica y resulta que dos de ellos bailan juntos en esta compañía jacetana.

Sarva Moreno tiene 15 años y vive en Jaca. Sergio Borrás, 13 y va y viene desde Sabiñánigo. El primero aprendió a bailar casi al mismo tiempo que a andar y es alumno del ballet desde los 3 años. El segundo llegó a la escuela a los 7. Susana Ara, la directora de la escuela, les ha visto crecer: "A mí me contactaron directamente desde Televisión Española. Tenían referencias del Joven Ballet Pirineos por los buenos resultados que estamos obteniendo en distintos concursos y me contaron que estaban preparando un nuevo programa que versaría sobre distintas especialidades del tema clásico – canto, música y danza-. Me propusieron que les enviara vídeos de alguno de nuestros alumnos que encajase y quisiera participar en el castin", cuenta ella.