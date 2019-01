Los estrenos de cine por los que el año 2019 va a convertirse en tu preferido

Nuevo año: nuevos sueños, nuevos propósitos y... ¡nuevos estrenos! Los verdaderos amantes del mundo del cine organizan su 2019 en función de los estrenos más esperados de la cartelera. Entre ellos, destacan los 'remakes' de Disney y la continuación de exitosas sagas como 'Star Wars', 'Spiderman' o 'Vengadores'. También habrá despedidas, entre ellas, la de Robert Redford, quien se retira de la actuación con 'The old man & the gun'.