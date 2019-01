Los planes que no te puedes perder en el primer mes del 2019

La primera semana de enero todavía se puede disfrutar del ambiente navideño. La muestra navideña estará abierta hasta el día 7 y, con ella, todas las atracciones que allí se había instalado como la pista de patinaje o el 'snow park'. También será ese el último día en el que se puedan disfrutar de las vistas panorámicas de la ciudad desde la noria ubicada en Macanaz.

Para los más pequeños de la casa, estos días están programadas las últimas funciones del festival 'Una navidad de cuento', en Teatro Arbolé. 'Gloria Bendita', 'Cóctel de ilusiones' y '¿Caperucita roja?' son algunos de los espectáculos de esta muestra. En el Teatro de las Esquinas, será 'El Flautista de Hamelín' (2 de enero); 'El mundo de fantasía' (3 de enero) y 'El libro de la Selva' (4 de enero) los espectáculos para estos últimos días de la Navidad.

También hay conciertos navideños como la cita con el cine en 'Hollywood en Navidad. Gran Gala de Reyes Magos'. Se celebrará el 4 de enero en la Sala Mozart y recorrerá algunas de las bandas sonoras más conocidas como las de 'Memorias de África', 'Star Wars', 'El rey león' y 'Forrest Gump'. Otras citas con la música de ea semana son el Primer concierto del año: La Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza (6 de enero en la Sala Mozart) y el tributo a AC / DC y Barón Rojo (4 de enero, La casa del Loco), entre otros.

Una cabalgata para soñar

Uno de los momentos más esperados por los más pequeños es la Cabalgata de Reyes, en la tarde previa a la noche más mágica del año. Cada año tiene una temática diferente y, en esta ocasión, versa sobre grandes soñadores, entre los que no faltarán Goya a Isadora Duncan, María Moliner, Mélies, Amelia Earthart o Miguel de Cervantes, entre otros, a los que se les rendirá homenaje por su talento, tesón, creatividad e imaginación.

'Adiós Arturo'

Para hacer más llevadera la cuesta de enero, la compañía teatral de La Cubana regresa a la capital aragonesa con 'Adiós Arturo', una obra teatral sobre la vida cotidiana.El público conocerá la vida del artista Arturo Cirera Mompou en esta cita que es un canto a la vida y a cómo vivirla intensamente. La obra puede disfrutarse del 9 al 20 de enero en el Teatro Principal de Zaragoza.

La habitación roja

Jorge Martí, José Marco, Marc Greenwood, Pau Roca y Jordi Sapena son La Habitación Roja que a sus espaldas lleva más de 20 años de trayectoria musical. 10 discos oficiales y un sinfin de singles son el contenido de la maleta de este viaje de dos décadas. Ahora presentan su último trabajo 'Memoria', con el que recalan en la capital aragonesa el día 18 de enero en Las Armas.

Zahara

Una de las mayores referentes de la música indie en España llega a Zaragoza. Zahara da un concierto el día 25 de enero en Las Armas, donde presenta su último disco 'Astronauta', tras más de 20 años de trayectoria musical. Este trabajo tiene al viaje espacial como conductor de todo el viaje. ¿Quién puede resistirse a un viaje al espacio?

Music has no limits

Si hay una cita musical que no puedes perderte este mes es 'Music has no limits', donde se hará un recorrido a las canciones que se han convertido en la banda sonora de la vida de todas las personas. Un espectáculo de la 'playlist' de tu vida en un 'show' que cambia las reglas, al fusionar grandes éxitos de la historia, con una espectacular escenografía. No faltarán los éxitos de Michael Jackson, Lady Gaga, la música clásica de Bach, el rock de Nirvana, U2, Queen, Guns ‘N’ Roses o Linkin Park o la electrónica de Avicii y Laurent Garnier, entre otros. Ahora puedes adquirir tus entradas en Heraldo Ocio para la Platea Par y la Platea Impar por 30 euros con gastos de gestión incluidos. Las entradas generales de estas zonas tienen un precio de 35 euros más gastos de gestión.

María Parrado

La joven María Parrado cuenta ya con cuatro discos, tres giras, dos bandas sonoras, innumerables dúos y apariciones en TV… Hará muestra de todo su talento el 27 de enero en el Teatro de las Esquinas y, aunque actúa en este primer mes, lo hace para presentar su disco 'Abril'. Luis Fonsi o Pablo López son algunos de los autores reconocidos que forman parte de los singles de esta cantante.

- Consulta toda la agenda cultural en Heraldo Ocio