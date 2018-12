Nacho García Velilla: "Los fenómenos audiovisuales ya no se crean en Hollywood"

En España existía una animadversión a ver cine nacional y, afortunadamente, eso ha pasado. Además, está habiendo mucha gente joven que tiene una autoría y sale fuera, al extranjero. Y luego hay un fenómeno tremendo y es que, con Netflix, con Amazon o con Apple, que va a entrar en el mercado con toda la caballería, cuando haces un producto, ya no lo haces únicamente para las salas de cine ni solo para España.

Esas plataformas, además de difuminar las barreras entre cine y televisión, se están convirtiendo en los principales agentes audiovisuales globales. ¿La gran esperanza o una amenaza?

Ojalá hubieran estado cuando empecé. ‘Medico de familia’, en la que trabajé de guionista, tenía audiencias de 8 a 12 millones de espectadores, pero era un fenómeno solo local. Ahora, ‘La casa de papel’, de Álex Pina, que estaba conmigo entonces, la ven cien millones. Y yo dirijo películas en Estados Unidos. Los fenómenos mundiales ya no se crean en Hollywood, se pueden crear en España, en Alemania, en Turquía. Esas plataformas abren a cualquiera una audiencia mundial.

En su próximo estreno, ‘Perdiendo el este’, da el salto a la producción.

Fue por una cosa inesperada. Tuve un accidente rodando los Sanfermines en Pamplona, sufrí un traumatismo craneoencefálico y me rompí una pierna. Tuve que recurrir a Paco Caballero para la dirección. Un accidente me ha dado algo positivo, que es conocer a un chaval mucho más joven que le ha dado otro aire a la película. Cuenta la historia de una generación que primero se fue a Alemania, a estudiar, y ahora se está yendo a Asia, pero como ingenieros, como gente más capacitada. Y Paco, que está en la treintena, tiene más cercanía a esta historia que yo.

La película ya se promociona y no será la única suya que llegará a las salas este año.

La estrenamos el 15 de febrero. Yo estoy un poco agobiado porque me han adelantado un mes, al 15 de marzo, el estreno de mi próxima película en Estados Unidos, ‘No manches Frida 2’. La primera parte logró hace dos años allí la mayor media de ingresos por copia. En Lions Gate, que son los productores, me pidieron ya la segunda sin haberla estrenado. Y ahora, que ni siquiera he terminado de montar esta, me han pedido ya la tercera, y también estoy con ideas para unas series que me han encargado para lanzarlas en asociación con Apple.

Navarra y Canarias son los territorios de moda para rodajes en España. ¿Qué pasa con Aragón?

Allí hubo gente inteligente que se dio cuenta de que había que atraer a la industria de contenidos porque es la industria de futuro a nivel mundial. Aquí es muy complicado, mucho. Traer aquí el rodaje de ‘Que se mueran los feos’ fue un empeño mío que les costó dinero a los productores porque no daban ninguna facilidad.

Siempre ha trabajado la comedia. ¿Qué le hace reír ahora?

La comedia no vive sus mejores tiempos. De las recientes me ha gustado mucho ‘El método Kominsky’, con Michael Douglas, porque resucita las grandes líneas de diálogo y las pausas dramáticas, que se habían perdido.

¿Y qué le gustaría hacer y tiene pendiente?

Hay una cosa muy a nivel personal. Este año se murió mi madre. Mi padre murió cuando yo tenía 4 años, me crié con ella, y me apetece contar una historia muy pequeñita. Estoy ideando un corto de animación basado en los sentimientos que tenía hacia ella. Lo estoy haciendo porque me da la gana, en los ratos que me dejan libres las películas de comedia, y no sé el tiempo que me llevará, pero no tengo ninguna prisa ni aspiración comercial.