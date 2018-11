Zaragoza acoge este sábado el 'World of Dance' España, la gran cita de la danza urbana

El próximo sábado, 3 de noviembre, Zaragoza acogerá el evento ' World of Dance', la gran cita de la danza urbana en la que más de mil bailarines de toda España se disputarán una plaza en la final del campeonato mundial que se celebrará en verano en Estados Unidos. La espectacularidad de las coreografías grupales y de las batallas individuales de los artistas tomará la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza durante todo el sábado, desde las 11.00 hasta las 22.00. Las últimas entradas todavía están a la venta en la página web del evento World of Dance .

Zaragoza es, por cuarto año consecutivo, la sede nacional de este evento, que cuenta al frente de la organización con la coreógrafa Silvia Asemota, directora de la Escuela Dance & Style de la capital aragonesa. La cita cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, numerosos sponsors y el Centro Comercial Los Porches del Audiorama.

Más de 600 bailarines inscritos en el festival World of Dance de Zaragoza

'World of Dance' fusiona dos competiciones independientes: Coreografía y Freestyle, y acoge diversos estilos de danza urbana como Hiphop, Breakdance o House. Las categorías de competición son Junior Division (menores de 18 años), Upper Division (mayores de 18 años) y Team Division (grupos de todas las edades). Los participantes ofrecerán un espectáculo que combina destreza, elegancia y pasión. Los clasificados representarán a España en la final que se celebrará en julio de 2019 en Aanaheim, ciudad situada en el condado de Orange dentro del estado de California (USA).

La puesta en escena del World of Dance, es espectacular en el escenario y en la grada, ya que cuenta con un seguimiento multitudinario de público. Los presentadores que animarán esta espectacular edición son el rapero Dobleache, y Queen Mary, jurado y presentadora oficial, respectivamente, de la reciente Batalla de Gallos organizada por Redbull en España.

El equipo de jueces del evento volverá a ser de máximo nivel, con la presencia de reconocidos nombres del mundo de la danza urbana a nivel internacional y ganadores de múltiples premios: Killason y Bboy Junior, Waydi, Mamson, Kalli, Rada, Candyman y Angyil. Además, todos ellos participarán al día siguiente del WOD, el 4 de noviembre, en un workshop que tendrá lugar en la escuela Dance & Style de Zaragoza, en Los Porches del Audiorama.

El principal objetivo de “World of Dance” como evento es dar visibilidad y promocionar a bailarines de danza urbana en todo el mundo. Gracias a su prestigio, “World of Dance” no sólo otorga un reconocido premio a los mejores bailarines, sino que lanza su carrera a través de sus múltiples plataformas de comunicación, con el objetivo de apoyar y proyectar una carrera de futuro.