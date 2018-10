Los amantes de Queen tienen una cita con 'Bohemian Rhapsody', el biopic de Freddie Mercury

La historia de Freddie Mercury, líder de Queen, llega a los cines con 'Bohemian Rhapsody', en una semana en la que también se estrenan 'Infiltrado en el KKklan', de Spike Lee, y 'El ángel', que lleva a la gran pantalla a uno de los criminales más famosos de Argentina. 'Bohemian Rhapsody', la historia del líder de Queen

Rami Malek resucita al legendario Freddie Mercury en 'Bohemian Rhapsody', un drama biográfico que relata el nacimiento de la banda Queen en 1970 y la transformación del adolescente Farrokh Bulsara en el que sería después el ídolo de masas e icono gay mundial, hasta llegar al mítico concierto Live Aid de 1985.

Dirigida por Bryan Singer, la cinta repasa los principales éxitos del grupo -con la ayuda en la producción de dos de los integrantes de Queen-, desde 'Somebody to Love' o 'Don't Stop Me Now' y desvela además cómo fue la creación de 'Bohemian Rhapsody', el revolucionario tema que cambió sus vidas y la historia del rock.