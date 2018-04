Las peores traducciones de títulos de películas

Las traducciones de títulos de películas en España son algo digno de analizar. En ocasiones, estas han sido necesarias para superar las limitaciones derivadas de las diferencias culturales. En otras, simplemente son el fruto de un poderoso ejercicio de creatividad por parte de los traductores.

Mientras que en Estados Unidos, la historia de los personajes Harold y Kumar comenzaba con estos visitando el Castillo Blanco, en España, simplemente eran ‘Dos colgaos muy fumaos’ ('Harold & Kumar go to White Castle') que no se acordaban de lo que habían hecho la noche anterior. Y algo muy similar sucedió con la protagonista de 'Soñando, soñando ... triunfé patinando' ('Ice princess') que acabó su periplo con éxito y, de paso, el traductor del título desveló un poco el final.

Qué acertado fue sustituir el título de ‘Jaws’ (Madíbulas) por el de ‘Tiburón’, así le evitaban al público más de un quebradero de cabeza sobre el argumento de la película al mirar el cartel en el que aparecía el gigantesco escualo.