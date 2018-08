Encuentro entre futbolistas y 'Futbolísimos', en la presentación del nuevo filme de Lamata

Según decía ayer el director de cine aragonés Miguel Ángel Lamata, su nueva película ‘Los futbolísimos’ «no es para los más pequeños, está dirigida también a ese niño que todos llevamos dentro». Y no andaba desencaminado, porque en su presentación ayer para el público zaragozano eran muchos los adultos deseosos de disfrutar como niños. Era el caso de los exzaragocistas Alberto Belsué, César Láinez, Ángel Lafita y Rubén Gracia ‘Cani’, que no quisieron perderse el estreno, «el encuentro entre futbolistas y ‘Futbolísimos’», como resumió Alberto Belsué, que acudió con su sobrino Íker; Ángel Lafita, con su hijo Leo; Cani, acompañado por sus mellizos Inés y Diego, y Láinez, con su hijo Luca;. «En parte vengo por él, pero yo también quiero verla. Me ha contado tantas historias de los libros que estoy deseando ver la película», confesaba el que fuera portero y entrenador del Real Zaragoza.