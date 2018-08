Manolo García, Malú y Raphael protagonizan los conciertos de otoño en Zaragoza

El primero de los grandes nombres llega a priincipios de septiembre. Se trata del colombiano Maluma, que actúa el 4 del próximo mes en el Estadio Municipal la Balastera de Palencia, dentro de su nueva gira por España para presentar ‘F.A.M.E.’. Después viajará a Madrid (día 6, WiZink Center), Málaga (día 7, Auditorio Municipal Cortijo de Torres), Sevilla (8, Estadio la Cartuja), Valencia (14, Plaza de Toros) y Barcelona (15, Palau Sant Jordi). Entonces será el turno de los irlandeses U2 en su primera actuación en Madrid en 13 años. Con la gira ‘Experience+Innocence’ serán dos las noches que los irlandeses pasen por el WiZink Center capitalino, las de los días 20 y 21 de septiembre, tras agotar todas las entradas a un ritmo fulgurante.

El pop onírico de Beach House inundará la sala La Riviera de Madrid el 27 de septiembre y, un día después, la barcelonesa Razzmatazz. Este clima de placidez lo romperá el r&b hipervitaminado del estadounidense Jason DeRulo los días 16 y 17 de octubre en Madrid (WiZink Center) y Barcelona (Sant Jordi Club). A solo unos metros, ese mismo día, actuará en el Palau Sant Jordi la italiana Laura Pausini para presentar el álbum ‘Hazte sentir’ (2018), que disfrutará de un segundo repaso en España el día 18 en el WiZink Center madrileño. Los días 26 y 27 de octubre, el BIME Live! de Bilbao recibirá en esta edición a MGMT, Editors, José González, Aphex Twin y Damien Jurado, entre otros.

El WiZink Center será escenario para noviembre y diciembre los últimos conciertos internacionales con cierta entidad, el de los australianos 5SOS el 19 de noviembre y la propuesta navideña de Mariah Carey, que el 17 de diciembre recalará en Madrid por primera vez en 18 años, dentro de la gira ‘All I Want For Christmas Is You Tour’.

El resto de la programación vendrá de artistas de estos lares, a destacar Manolo García, que traerá su gira de ‘Geometría del rayo’, que le llevará al Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza el 13 de ocubre. Miguel Poveda seguirá ‘Enlorquecido’, con un recital el 2 de noviembre en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Y también recalará en Aragón el incombustible Raphael, el 29 de septiembre en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.

Voces femeninas

Continuarán por otras regiones españolas las giras de Loquillo, Ariel Rot y Alejo Stivel, Rosendo Mercado, Pablo Alborán o Dani Martín. Melendi tendrá paradas en octubre en el Bizkaia Arena BEC! de Bilbao (día 6), Coliseum de A Coruña (día 13), la plaza de toros de Valencia (19), el Cuartel de Artillería de Murcia (26) y el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla (27) y, finalizando en el mes de diciembre, en Barcelona (día 20) y Madrid (28).

Aliada por primera vez con LiveNation, la promotora de las divas pop globales, Malú retorna a la acción el 19 de octubre en Málaga (Palacio de Deportes Martín Carpena) y después pasará por Murcia (27 de octubre, plaza de toros), Barcelona (1 de noviembre, Palau Sant Jordi) o Valencia (10 de noviembre, plaza de toros). Finalmente, el 24 de noviembre actuará en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Y aún pasará por Zaragoza otra importante voz femenina del pop español: Luz Casal, que trae su nuevo tour hasta la capital aragonesa el 23 de noviembre. Será en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Aún habrá más conciertos de artistas nacionales por toda la geografía: se esperan en Madrid los recitales de Pastora Soler (21 de octubre), Pablo López (13 de noviembre), La M.O.D.A. (1 de diciembre), La Pegatina (22 de diciembre) y Lori Meyers (29 de diciembre), ya al filo del Año Nuevo.

Y en Zaragoza es esperado el recital del músico Ara Malikian, que convertirá el 12 de octubre el Pabellón Príncipe Felipe en corral de comedias, con un show basado en su violín. El artista armenio afincado en Aragón lleva así hasta su público favorito la Gira Mundial de Violín, con la que ha viajado por toda España.