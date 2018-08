Mimi Doblas dice adiós a OT 2017 y a la época "de ser la última de la cola"

Se acabó lo de ser "la última de la cola" para Mimi Doblas. Para la primera concursante apeada de Operación Triunfo 2017, esa "época" se cierra este sábado junto con la gira del concurso, final al que llega convertida en una de sus más prometedoras figuras gracias al impulso del tema 'Ya no quiero ná'.

"El otro día una amiga me decía que qué envidia de canción me habían hecho, pero lo cierto es que no había mucha gente que apostara por mí; desde luego nadie iba a venir a darme a mí un 'hit', así que me lo construí yo", precisa esta granadina tras alumbrar su propio proyecto coreomusical, Lola Índigo.

Compositora, bailarina y cantante, Doblas (Huétor Tájar, 1992) tardó exactamente "20 minutos" en alumbrar la citada proclama de empoderamiento femenino y sonido marcademente urbano, pese a haber sido grabado en la apacible Granja de San Ildefonso (Segovia), con Bruno Valverde como productor.