¿Qué fue de aquellas estrellas de las series de los noventa?

Durante esta década, algunos personajes de la pequeña pantalla nos han regalado grandes momentos para recordar. Sin embargo, muchos de estos intérpretes no han vuelto a cosechar el éxito del que gozaron en esta época.

Por aquel entonces, un simpático personaje encandilaba a la audiencia con su torpeza, su extraña voz aguda y su pinta de empollón. Fue tanta su popularidad que posiblemente muchos acabaron 'rebautizando' a la serie 'Cosas de Casa' por 'El Urkel'. Interpretado por Jaleel White, Steve Urkel era el curioso vecino de los Winslow, que pasó de hacer un papel secundario a acaparar el protagonismo en un abrir y cerrar de ojos. La serie, que relataba las vivencias de una familia de clase media afroamericana, estuvo en antena casi una década. Sin embargo, tras el enorme éxito de la ‘sitcom’, la popularidad del reparto se disipó. A Jaleel White tan solo se le ha visto haciendo algún papel de extra en películas y series como ‘Gordo Mentiroso’, ‘Dreamgirls’ o 'House'.

Y si de comedias familiares se trata, "al oeste en Filadelfia, crecía y vivía" un muchacho que acabó viviendo con sus parientes en el acomodado barrio de Bel Air, y que se convirtió en el príncipe del mencionado suburbio. Will Smith cató el éxito profesional con esta 'sitcom' en la que la familia Banks debía soportar al excéntrico familiar. Y, junto a él, su compañero de fatigas, el primo Carlton, Alfonso Ribeiro, cuyos bailes dejaron atónito a más de uno. Curiosamente, gracias a 'Dancing with the stars' el actor regresó a la pequeña pantalla como presentador de televisión.